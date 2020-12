Column Babette: schaken toen en nu

Vlak voor de lockdown stonden er in ’mijn’ winkelstraat lange rijen voor Blokker en Primera. Maar verreweg de meeste mensen wachtten voor, jawel, schaakwinkel Het Paard. Pas later viel mijn kwartje; dit kwam door het succes van The queen’s gambit.

In deze Netflix-serie draait het om een meisje dat eind jaren 50 de schaaktop bereikt die toen volledig door mannen werd gedomineerd. Hoewel er sindsdien weinig is veranderd, heeft deze serie de schaakwereld opgeschud. Zo meldde Het Paard dat ze in november vier keer meer artikelen verkochten dan vorig jaar rond deze tijd. Bij de digitale schaakplatforms is het aantal mannelijke én vrouwelijke leden enorm toegenomen.

Eerder zagen we dat kinderen massaal balletles namen dankzij de filmhit Billy Elliott, ook doken we de keuken in toen we geïnspireerd raakten door series als Heel Holland bakt. Nu hebben we dus de denksport omarmd, tot voor kort het domein van de oudere man.

Zo liep ik vroeger vaak langs een schaakcafé waar de rook van Gauloises verhinderde dat je naar binnen kon kijken. Inmiddels is het schaakcafé een fris barretje. Ook nu zitten er mannen met baarden, maar dat zijn hipsters die met regelmaat de barbier bezoeken. Die er in plaats van bier verse sap bestellen. En momenteel niets liever doen dan aanschuiven voor een ouderwets potje schaak.

Bij ons thuis hoorde schaken bij de opvoeding. Ik kan me saaie tv met Garri Kasparov en Anatoli Karpov goed herinneren, maar vooral de schaaklessen van mijn vader. Terwijl mijn broertje binnen de kortste keren zijn diploma in de wacht sleepte, sleepte mijn vader mij door moeizame potjes. De opluchting was dan ook groot toen hij het bord omdraaide om het eens met dammen te proberen.

Pasgeleden vond ik het schaakbord in de kast en even overwoog ik mijn vader te bellen. In plaats daarvan heb ik me volledig ondergedompeld in The queen’s gambit.

Wat een heerlijk tijdverdrijf om iemand anders wel goed te zien schaken.

