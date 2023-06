’Moet ik onderweg plastic bakjes meenemen voor het geval ik zin krijg in patat?’

Natuurlijk was het overbodig een lepeltje te vragen, want we aten ons ijs uit een hoorntje. Maar omdat we wilden proeven en niet aan elkaars ijsje wilden likken, deden we dat toch. En moesten daar 10 cent voor betalen. Wen er maar aan, zei de jongen van de ijssalon terwijl hij ons een plastic lepeltje gaf. Of neem de volgende keer je eigen lepel mee, grapte zijn collega.

Plastictoeslag

Vanaf 1 juli zijn de (deels) plastic wegwerpbakjes en bekers niet langer gratis. Er moet herbruikbaar materiaal worden gebruikt of een verplichte toeslag van, zo luidt het advies van de overheid, en 5, 25 of 50 cent worden gerekend. Waardoor sommige producten nog duurder gaan worden.

Het alternatief zou zijn om je eigen bakje mee te nemen. Maar stel dat je onderweg bent en zin in patat met mayonaise krijgt. Is het dan de bedoeling dat je een plastic bakje bij je hebt dat je daarna weer in je tas stopt? Of dat je naar de supermarkt gaat met een stapel Tupperware-bakjes in de boodschappentas? Dat dit niet gaat werken, kan iedereen op zijn vingers natellen.

19 miljoen

We gooien in Nederland elke dag 19 miljoen plastic voedselverpakkingen en bekers weg. Vanzelfsprekend dat hierin verandering moet komen. Een mooie gedachte dus dat de consument statiegeld zou betalen voor een to go-product in herbruikbaar materiaal.

Maar dat blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar, roepen ondernemers. Al is het maar omdat ze geen ruimte of capaciteit hebben om de boel af te wassen. Waardoor er niets anders op zit dan de toeslag te rekenen, zoals dit ook bij plastic tasjes het geval is.

Sinds we daar vanaf 2016 voor zijn gaan betalen, worden er 80 procent minder tasjes gebruikt. Dat werkt. Maar een groot verschil is toch dat je ervoor kunt kiezen je eigen tas naar de supermarkt mee te nemen.

Lang niet elke gelegenheid gaat er blij van worden als je met je eigen mok binnenkomt.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: @babettewieringa. Mail: b.wieringa@telegraaf.nl.