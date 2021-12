Column Babette: ’Ook mijn bedachte cadeaus vallen lang niet altijd even lekker’

Pfff, wat moet ik hier nu weer mee? Sinterklaas bezorgde mij weer zo’n pijnlijk moment, ook weet ik dat de kerstman de plank traditiegetrouw misslaat. Maar omdat ik ben grootgebracht met het gegeven dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken, omarm ik elk goedbedoeld cadeau. En kan alleen maar hopen dat niet iedereen mijn gezicht even goed leest.

Het blijkt een herkenbaar fenomeen: onderzoek vertelt dat 1 op de 5 Nederlanders deze maand weer een kerstcadeau ontvangt waarop hij niet zit te wachten en bij een derde belandt het zelfs in de kast. Om er nooit meer naar om te kijken. Of, en dat is misschien nog minder dankbaar, het nutteloze cadeau wordt doorgegeven dan wel naar de kringloopwinkel gebracht.

En dat terwijl we als gever zo ons best doen om originele cadeaus te verzinnen, soms zelfs met cadeaustress tot gevolg. Weer spreek ik uit ervaring; ook mijn bedachte cadeaus vallen lang niet altijd even lekker. Natuurlijk kun je gemakshalve terugvallen op de geijkte agendavulling, sportsokken of een douchepakket. Zit je in ieder geval goed. Maar erg creatief is het niet.

"Terwijl we toch zo ons best doen"

Marktplaats kwam enkele jaren geleden met het lijstje sinternaast en ook andere partijen plaatsen graag lijstjes met de meest ongewenste cadeaus. Zo weten we in ieder geval dat je beter niet kunt aankomen met goedkope luchtjes, de eeuwige kersttrui of iets voor aan de muur.

Erover praten zou een hoop verspilling en ongemak voorkomen. Maar kan ook zomaar verkeerd uitpakken. Toch ga ik het proberen. En heb een goede binnenkomer: ruimtegebrek. Wij zijn kleiner gaan wonen en hebben echt geen kastruimte meer voor zoiets als een ongewenst cadeau.

Daarom probeer ik de kerstman en Sinterklaas een wens mee te geven: ik ben tegenwoordig dol op cadeaus die lekker zijn of een herinnering achterlaten. Kaarsen, badolie, olijfolie, een zelfgebakken taart, een avondje uit, een gunst: dat werk. Oftewel cadeaus die vanzelf weer verdwijnen. Ik word er nu al blij van.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl