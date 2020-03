Recept: ingelegde eieren

Nodig:

6-12 kleine eieren of krieleieren

witte wijnazijn

1-2 tl zout

1-2 tl versgemalen witte peper

1-2 tl mosterdzaden of mosterdpoeder (Colman’s)

3 sjalotjes, elk bestoken met 3 kruidnagels

50 g suiker, of 75 ml honing, appeldiksap, agave- of ahornsiroop

Bereiden:

‘Pas’ de nog ongekookte eieren eerst in een hele grote weckpot, dan weet je hoeveel je erin kwijt kunt. Vul bij met water terwijl de eieren nog in de pot zitten. Giet het water in een maatbeker: nu weet je hoeveel wijnazijn je nodig hebt, maar reken 75 ml azijn minder (voor het zoetmiddel). Was de pot met gloeiend heet sop en spoel hem na met gloeiend heet water. Droog hem zorgvuldig.

Kook de eieren hard, laat ze schrikken en afkoelen. Pel ze. Giet wijnazijn t/m zoetmiddel in een pan, breng het mengsel aan de kook en laat het 5 min. onafgedekt op zacht vuur pruttelen. Stop de eieren in de pot, giet de vloeistof met overige ingrediënten erbij en zorg dat de eieren geheel bedekt zijn. Sluit de pot, laat hem helemaal afkoelen en zet hem op een koude plek. Te gebruiken na 2 weken.

Let op: haal elk ei er met een brandschone lepel uit, niet met een vork, want dan kan er wat eigeel in de vloeistof komen en bederft de boel, met kans op enig gezondheidsrisico. Mits zo gehandeld, en echt koud bewaard, blijven pickled eggs 2-3 maanden goed en lekker.