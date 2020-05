In dit restaurant doen ze echt álles met augurken

Zo bestaat er al heuse augurkenchips. Onder meer Lay’s heeft pickels-smaak, en de echte liefhebber heeft allang een recept gevonden om ze zelf uit de airfryer te maken (jawel!).

Een restaurant uit New Jersey gaat nog een stap verder: daar hebben ze de old school broodjes vervangen door... inderdaad, augurken. Elsie’s in Haddon Township, New Jersey besloot brood in te wisselen voor enorme joekels. De augurksandwich werkt als een traditionele sandwich: de klant kiest de vulling naar keuze en ze worden vervolgens opgestapeld tussen twee augurk-’broodjes’. Een satéprikker om het broodje vast te maken en de sandwich is bijtklaar. En: „het zijn niet zomaar oude augurken, ze zijn op smaak gebracht met een geheim familierecept. Mensen van over de hele wereld zijn fijn”, aldus de eigenaresse van Elsie’s.

Maar waarom zou je broodjes vervangen door augurken? Ze hebben een hoog natriumgehalte, en daarmee een goed alternatief voor mensen met een glutenintolerantie. Ook als je van de corona-kilo’s afwilt zijn augurken volgens Healthline een goede keuze. Ze zijn namelijk caloriearm en koolhydraatarm. Een gezonde snack dus!