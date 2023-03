Vijf manieren om azijn in het huishouden te gebruiken

1. Azijn is een efficiënt ontsmettings- en reinigingsmiddel dat bacteriën en schimmels bestrijdt. Schoonmaakazijn is echt nét zo'n effectief als een (veel duurdere) sanitairreiniger. Omdat azijn zuur is, lost neergeslagen kalk er in op. Ideaal voor het schoonmaken van sanitair, keuken en het ontkalken van apparaten.

2. Last van groene aanslag op de terrastegels? Water met een scheutje schoonmaakazijn doet wonderen.

3. Ook is schoonmaakazijn een prima wasverzachter. Het houdt de wasmachine schoon en kalkvrij en heeft als bijkomend voordeel dat gekleurde was minder snel vervaagt.

4. Een geurvreter is het ook: week zweterige kleding in water met azijn, zet schoteltjes azijn in een stinkende ruimte of vernevel azijn over mufffe gordijnen of het bankstel.

5. Azijn helpt tegen brandneteljeuk. Brandnetels bevatten kalkachtige naaldjes met mierenzuur en histamine. Bij het aanraken van de brandnetel prikken de naaldjes door de huid en breken af. De histamine zorgt ervoor dat de haarvaten verwijden, het mierenzuur prikt. Door azijn over de plek te wrijven lost de kalk op en verliezen histamine en mierenzuur hun werkzaamheid.

Dit artikel heeft eerder in De Telegraaf gestaan.