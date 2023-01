Top 5: de lekkerste chocolade zeevruchten met pralinévulling

Chocolade zeevruchten met pralinévulling: iedereen kent ze wel. Guylian is het bekendste merk, maar bijna elke super heeft een eigen merk choco-zeevruchten in de schappen.

Het verschil tussen een praline en praliné? Het eerste is een bonbon, het tweede woord is een vulling gemaakt van noten (amandelen en of hazelnoten), gekookte suiker, een beetje vanille en cacao of cacaoboter.

Op deze plek schreef ik eerder dat apotheker Jean Neuhaus jr. uit Brussel in 1912 de eerste echte praline (bonbon) uitvond. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis nog verder terug. De Franse minister César (1598-1675), tevens graaf van Plessis-Praslin, had last van een slechte spijsvertering. Zijn kok bedacht daarom een medicinaal snoepje: een chocoladebonbon met amandel en suiker erin. Het woord praline zou een verbastering van de naam Praslin zijn. Uiteindelijk zou Neuhaus de bonbons helemaal verfijnen.

Terug naar de test. Het werd een gevalletje zoet, zoeter, zoetst. Veel collega’s vonden de pralinévulling naar Nutella smaken, al zullen trotse Belgen waarschijnlijk gruwelen bij het idee.

Het bekende Belgische chocolademerk Guylian werd verrassend genoeg verguisd. „Een beetje droog, dun laagje chocolade en daardoor mierzoet.”

Coeur D’Or maakte collega’s ook niet blij „Bah, het glazuur springt van mijn tanden.” De chocolade zeevruchten van Plus kregen het grootste applaus, gevolgd door G’Woon, 1 de Beste, Bon Royaal (Aldi) en Albert Heijn.

1. „Vol, veel chocolade en een notensmaak”, riep men over de chocozeevruchten van Plus, winnaar van deze week. „Heel rijk, wat bitterder en daarom lekkerder.” €1,99 per 250 gr

2. Het scheelde niet veel, maar huismerk G’Woon van onder meer Vomar/Hoogvliet moet het met een tweede plek doen. „De meeste smaak, hard van buiten, zacht van binnen.” €1,89 per 250 gr

3. Op drie hebben we 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt. „Knapperige chocola, beetje bitter, fijn!” „Goede hoeveelheid hazelnoot.” Deze drie huismerken komen van inkoopbedrijf Superunie. Hetzelfde product in andere verpakkingen. €1,89 per 250 gr

4. Wisselende reacties op Bon Royaal van Aldi. „Lekker, je proeft de hazelnoot!” Maar er waren ook klachten over „een chemische en plastic smaak”. €1,99 per 250 gr

5. Deze week moet Albert Heijn het met een vijfde plaats doen. „Zo hoort hij te smaken, subtiel en romig.” Anderen vonden het niets: „De vulling is net boter.” €1,99 per 250 gr