’Zeilen is als judo’

Knak! Terwijl we een verjaardag vieren en ik een klein sprongetje maak, hoor ik iets knappen in mijn knie. Dit moet iedereen hebben gehoord, denk ik bij mezelf. Maar als ik opkijk, zie ik niemand reageren.

Die knak is alweer even geleden. Inmiddels word ik bijna geopereerd en kan ik hopelijk snel revalideren.

Veel boten zoeken een veilige haven voor het orkaanseizoen dat net is begonnen. Wij moeten vanwege mijn operatie nog even wachten voordat we kunnen varen. Terwijl de eerste tropische storm zich al ontwikkelt, houden we de weersvoorspellingen goed in de gaten. De stukjes tekst op deze plek lijken altijd hetzelfde te eindigen en zo ook deze keer: we wachten gewoon weer af.

Een bevriende boot omschreef het mooi: „Alles wat ons wordt toegeworpen, proberen we zo goed mogelijk te ontvangen en erop te reageren, een soort judo.” Dus judoën we onze reis gewoon lekker verder.

