IJs eten met voedselallergie, waar moet ik op letten?

Als een kind een voedselallergie heeft en schepijs wil eten, is het belangrijk om dit te melden zodat de ijscoman/vrouw er rekening mee kan houden.

Alle plekken waar eten en drinken worden verkocht, zijn verplicht om een allergenenlijst te hebben zodat kan worden nagegaan welke allergenen een product bevat.

Bij een koemelk- en/of kippenei-allergie kun je helaas geen roomijs eten. Roomijs bestaat uit melk, suiker room en eieren. Gelukkig kun je het meeste sorbetijs wel verorberen.

Nootjes

Sorbet en waterijs bestaan meestal uit water, fruit en suiker. Toch blijft het opletten geblazen, want ook dan kan er soms melk of ei in zitten. Daarnaast zijn pinda’s of andere noten in veel soorten ijs verwerkt. Vraag altijd of er nootjes aanwezig zijn in of op het ijs.

Tarwe- en glutenvrij ijs is te verkrijgen. Let wel op met het hoorntje of het koekje! Gelukkig zijn er steeds meer ijssalons die glutenvrije hoorntjes/koekjes verkopen.

Ook al is het ijs dat je hebt uitgekozen geschikt, dan nog is het erg belangrijk om op kruisbesmetting te letten. Zo’n besmetting betekent dat een ijssoort in principe veilig is, maar dat het misschien in aanraking is gekomen met een andere soort waarop een kind wél allergisch kan reageren.

Lepel

Kruisbesmetting is heel goed mogelijk via de ijslepel. Bijvoorbeeld als er eerst een ijsje voor een ander is geschept en dezelfde lepel daarna voor jouw ijsje wordt gebruikt. Liever geen schepijs? Bij verpakt ijs uit de supermarkt is de kans op zulke besmetting kleiner.

Tip: je kunt natuurlijk thuis ijsjes maken. Dan weet je zeker dat er geen producten in zitten waar je kind niet tegen kan.

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Het antwoord van deze week is geschreven door diëtist Ilse van der Wijst van het Deventer Ziekenhuis. Heeft u een vraag? Mail naar [email protected]