Recept van de dag: goulash met rundvlees

Nodig voor 4 personen:

•1 kg rundvlees, van de schouder, in blokjes

•800 gr uien

•2 tenen knoflook

•1 theel gedroogde majoraan

•1 thee kummel

•4 eetl reuzel

•2 eetl rode wijnazijn

•4 eetl paprikapoeder (mild)

•zout en peper

Bereiding:

Prachtig deze bereiding met azijnwater, het kleine beetje azijn breekt alle vliezen tussen het vlees af en maken het heel zacht en smaakvol in de mond. Eerst de uien pellen en in ringen snijden.

Fruit de uien in reuzel (je kan het gelukkig weer overal krijgen). Voeg knoflook, majoraan en kummel toe. Vermeng de azijn met 250 ml water. Roer de paprikapoeder door de uien en blus af met een scheutje van het azijnwater. Nog wat zout en peper en voeg het vlees toe,

Schep even om, doe er nog een scheut azijnwater bij. Laat telkens inkoken en dan weer wat vocht erbij. Tegen het einde, na een uur of 3, giet je er zoveel bij dat het vlees net onder staat (goulash is eerder een soep dan de brei die wij er vaak van maken). Laat nog tien minuten pruttelen. Serveer over pasta of knoedels.