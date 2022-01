Premium Het beste van De Telegraaf

Spijt: ’Ik stookte in hun relatie’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

„Mijn ex had een nieuwe vriendin en dat zat me niet lekker. Maar zij bleek reuze aardig en we raakten bevriend. Toch kon ik het niet laten om in hun relatie te stoken.”