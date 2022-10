Snoerloos klussen? Hier moet je op letten

Van de week zaten we tijdens het avondeten te praten over mijn werk. Ik werk bij een gereedschapsmerk en er komt iets nieuws aan. Direct aan het begin van mijn verhaal zag ik mijn meissie al met haar ogen rollen, lekker motiverend. Maar ik weet wel waar het vandaan komt.

Ik ben gek op nieuwigheden, noviteiten, gadgets. Ik heb graag de nieuwste mobiele telefoon en ik kan alle lampen bij ons thuis via mijn tablet bedienen.

Mijn meissie vindt het maar niks. Het kost geld en vaak snapt ze niet hoe het werkt. Dat kan ze best leren maar ze heeft er geen zin in. Lui dus gewoon. Vooral over die app die de lichten bedient, hoor ik haar vaak foeteren. Als je het licht namelijk te snel aan en uit doet, met de lichtknop, wat nog wel eens wil gebeuren met kleine kinderen in huis, gaat de lamp knipperen. Heel irritant inderdaad, maar met de app zo verholpen. Dan is het wel lastig als je niet weet hoe hij werkt.

Ik denk persoonlijk dat dat gadget-gebeuren typisch iets voor mannen is. Zo hebben vrienden van ons, hij dus, ooit een sprinklersysteem aangeschaft dat met de mobiel aan- en uitgezet kan worden. Hartstikke handig, hoef je je buren niet te vragen voor je te sproeien als je op vakantie bent, toch?

De vrouw des huizes is het er niet mee eens, als je je mobiel vergeet, ben je zeiknat voordat je het systeem weer uit hebt namelijk! De man van de nicht van mijn meissie is ook dol op gadgets, bij hem thuis zei zijn zoon zelfs eerder ‘Hé Google’, dan papa of mama. Ik vind het humor.

Bekijk ook: Tips om je huis winterklaar te maken

Maar goed, dol op gadgets dus en dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe dingen op gereedschap-gebied. Neem nou bijvoorbeeld dat snoerloos werken; je ziet het niet alleen bij gereedschap, ook steeds meer stofzuigers worden snoerloos. En dan kun je nog zo anti-snufjes zijn, dat snoerloos werken, zowel bij stofzuigen als bij klussen, dat vindt ze dan wel weer enig.

Nu moet je wel met een aantal dingen rekening houden. Een stuk gereedschap met snoer stop je in het stopcontact en stopt pas als je hem uit zet. Een accu raakt leeg en dat kan tot ergernissen leiden. De meeste gereedschapsmerken hebben hun eigen accu’s, die kunnen dus alleen op machines van dat ene merk. Over het algemeen genomen is het dus handig als je machines en dus ook accu’s van één merk aanschaft. Let op; er zijn merken die wel uitwisselbare accu’s hebben, check dat dus goed.

In principe heb je voor de meeste klussen maar drie accu’s nodig. Hoe ik op dat aantal kom? Meestal gebruik je twee machines. Zet op elke machine een accu en zet er eentje op de lader. Zo grijp je nooit mis. Dan is het wel zaak dat er altijd drie volle accu’s in je schuur liggen uiteraard. Denk ook niet; hoe groter, hoe beter. Grotere accu’s hebben dan misschien wel meer tankinhoud, ze zijn ook zwaarder en het opladen duurt langer. En je hoeft ook niet meer, zoals vroeger, te wachten met opladen tot een accu helemaal leeg is. Tussentijds laden kan tegenwoordig gewoon.

En dat nieuwe op mijn werk? Dan houd je nog van me te goed!

Bekijk ook: Tips om water te besparen

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl