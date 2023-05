Annette (57) at gefrituurde schorpioen: ’Toen ik dat deed, klonk er luid applaus’

Reisherinnering

In 2019 maakten we een rondreis door Kirgizië en Oezbekistan. De combinatie van natuur in Kirgizië en cultuur in Oezbekistan was fenomenaal. De bevolking is zo aardig en zo blij dat je er bent. Echt bijzonder om je zo welkom te voelen.

Langste reis

Met onze 4-jarige tweeling, nu 20, maakten we een reis van vier maanden naar Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras en uiteindelijk Guatemala. Een aaneenschakeling van hoogtepunten. We vierden kerstmis in een piepklein dorpje in El Salvador en zijn daar zo hartelijk ontvangen dat ik er nu, zestien jaar later nog tranen van in mijn ogen krijg.

Koffers kwijt

Meerdere keren ben ik mijn koffer kwijt geweest, de eerste keer toen ik zelf nog vloog tijdens mijn studie als stewardess bij Martinair. Mijn koffer inclusief uniform kwam niet aan. Ik mocht toen alle kleding lenen van mijn kamergenoot. Dat schepte een band; sinds die tijd is zij mijn beste vriendin.

Vakantiegadget

Mijn telefoon en e-reader, voor foto’s en mooie boeken.

Beste reisadvies?

Gewoon gaan. Toen we die lange reis met onze kinderen gingen maken, kregen we veel reacties: gevaarlijk, spannend, onverstandig... Maar we zijn gegaan en hebben een reis gemaakt om nooit meer te vergeten. Probeer daarnaast af te wijken van de standaard bestemmingen; er is zoveel moois te zien.

Bijzondere ontmoeting

Al onze ontmoetingen in Iran. Ondanks het regime is de bevolking een van de meest gastvrije die wij ooit ontmoet hebben. Overal op straat werden we aangesproken door jong en oud die een praatje met ons wilden maken.

Wij reisden met onze twee dochters van toen veertien en zij hebben zich ook zo bewonderd gevoeld. Dat was echt heel leuk, alle gesprekken met de lokale bevolking. Ik hoop voor hen dat er meer vrijheden komen.

Vreemdste eten

In China at ik een gefrituurde schorpioen, gepresenteerd op een soort van stuk kroepoek met zijn scharen er nog aan plus zijn staart omhoog. Ik was met een vriend op reis die door zijn Chinese zakenpartner was uitgenodigd voor het diner.

Alle Chinezen en mijn vriend hadden de schorpioen al op, maar ik moest toch even over een drempel heen voordat ik hem in mijn mond kon stoppen. Toen ik dat uiteindelijk deed, klonk er luid applaus. Uiteindelijk smaakte het best oké, lekker krokant.

