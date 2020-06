Ben jij al ’gesubmarined’?

Na ghosting, love-bombing en fizzing, hebben we weer met een nieuwe, niet al te chique, trend te maken: submarining.

Submarining is een vorm van ghosting waarbij een persoon met wie je online aan het praten bent plots van het internet verdwijnt, om vervolgens maanden later weer van zich te laten horen.

Lekker dan. Ben je net in een leuk gesprek verwikkeld, duikt diegene onder, om vervolgens tijden later weer op te duiken, zie hier de verklaring voor de term.

Gigi Engle, schrijver en gediplomeerde sekscoach, heeft hier wel een verklaring voor: „Mensen kunnen om verschillende redenen ervoor kiezen om weer op te duiken, maar vaak is het uit onzekerheid of verveling. Misschien zijn ze gewoon gestopt met iemand te daten, misschien zijn ze het beu om binnenshuis vast te zitten (zeker gedurende de lockdown!), of misschien hebben ze gewoon wat bevestiging nodig en hopen ze het van je te krijgen.”

Maar wat de reden dan ook, submarining is gewoon not done, daar kunnen we het over eens zijn.