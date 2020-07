Camping Pampus per direct verboden

GOOISE MEREN - De camping op forteiland Pampus is per direct verboden. Drie weken geleden ging het eiland vol trots van start met een kleine camping aan de noordkant van het kunstmatige eiland. Maar de gemeente Gooise Meren vindt het niet verantwoord.

Reden is volgens een woordvoerster dat de hulpdiensten een negatief advies hebben gegeven over de camping. Omdat in noodsituaties de camping onvoldoende snel bereikbaar zou zijn. We kunnen niet garanderen dat hulpdiensten daar op tijd kunnen zijn.”

Bij Pampus zijn ze teleurgesteld. „Wij kunnen wel garanderen dat we in noodsituaties ruim voldoende capabel zijn om overnachters veilig te stellen”, zegt directeur Tom van Nouhuys. „Daar zijn we absoluut van overtuigd.”

Fort Pampus is een eilandje dat eind negentiende eeuw werd aangelegd om Amsterdam te verdedigen. Het maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een reeks forten rondom de stad, steeds op zo’n 15 tot 20 kilometer van de hoofdstad.

Het personeel gooide zijn ziel en zaligheid in de camping. Tien duurzame spijkerbroektenten (voor twee personen) kregen ieder een eigen stuk ruimte op het eiland, zodat er rustig en corona-proof gekampeerd kan worden. Het eiland zegt dit te doen om toch nog wat inkomsten te genereren dit jaar. Door het coronavirus is het eiland maandenlang gesloten geweest. Inmiddels zijn bezoekers weer welkom in het historische fort, maar in beperkte aantallen.

Als alternatief zijn de afgelopen dagen enkele zeilschepen aangemeerd bij het eiland. Gasten die hebben gereserveerd voor de camping, kunnen nu in een hut op een schip van de bruine vloot overnachten. „Die zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Met hun hulp kunnen we het nu tijdelijk redden.” Met overnachten op zeilschepen heeft Pampus al enige jaren ervaring.

Is dat niet gek? Of je nou overnacht in een tent op Pampus, of in een boot? Dat zou toch geen verschil moeten maken voor de hulpdiensten? Van Nouhuys: „Op schepen mag gewoon geslapen worden. Je zou kunnen zeggen dat er iets scheefs in de regelgeving zit.”

De woordvoerster van de gemeente had nog niet gehoord over het alternatief van Pampus en zegt: „Over het nieuwe initiatief, de inzet van de boten, is niet eerder contact geweest tussen het forteiland en de gemeente. Deze aanpak betekent dat we nog niet vandaag uitsluitsel kunnen geven of overnachten op boten voor de kust van Pampus is toegestaan.”

De Pampus-voorman wil binnenkort dan ook weer in overleg met de gemeente. „Direct na de vakantie pakken we de handschoen weer op met de gemeente om een herstart te maken. We willen graag naar een oplossing werken. Voor de tussentijd kan ik niet anders zeggen dan dat het ook heel bijzonder is om in een klassiek zeilschip te overnachten.”