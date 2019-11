Recept van de dag: taco met zeebaars

Gekweekte zeebaars kan je het hele jaar rond kopen. Ze worden rond de Middellandse Zee en stonden in de Viswijzer als oké, dus dat neem ik dan maar over. Dit recept ook. Ik zag het in Easy@home Back to basic met Ilse. Ilse is Ilse D’Hooge, en met haar man runt ze een vishandel. Geen wonder dat er zoveel heerlijke visrecepten in haar boek staan. Uitgeverij Angèle. Staat vol met van die dingen die je hoort te weten en een aantal heerlijke recepten.