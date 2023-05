Zo maak je zelf plantaardige melk (van cashewnoten)

Nodig: 130 g rauwe cashewnoten (een nacht geweekt, uitgelekt en afgespoeld) 1 liter water, optioneel: 1 el ahornsiroop (of honing), 1 tl vanille-extract, snufje zeezout

Bereiding: Giet de geweekte cashewnoten af en spoel ze af. Doe de cashewnoten in een sterke blender en voeg de overige ingrediënten toe. Mix op de hoogste stand gedurende 1-2 minuten of tot de cashewmelk glad en romig is. Doe de cashewmelk in een afsluitbare kan en zet in de koelkast.