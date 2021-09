Dagrecept: Makkelijke macaroni met kaas en groente

Naar zijn idee omdat het vlees minder vet leek dan vroeger. „Zelfs slachtafval is niet meer wat het is geweest”, riep hij verontwaardigd, waarop ik erg moest lachen.

Daarom een pastaschotel die net zo makkelijk is, maar net wat lekkerder, met groente en (veel) kaas. Voor thuis, uit de oven. Een recept van de geestige foodblogger Dorothy Porker, uit haar boek Nomnomnom (Fontaine Uitgevers). Verwarm de oven voor op 175 graden, kook de pasta beetgaar en meng de eieren door de melk of room als je de schotel stevig wilt hebben, laat ze anders liggen.

Giet de pasta af, meng die met de geraspte kaas, melk of room, de klein gesneden groenten en eventueel hamblokjes. Verdeel het geheel in een ovenschaal en bedek het met broodkruim en her en der wat boter. Doe het 30 minuten in de oven en je kunt aan tafel.

Nodig voor 1-2 personen:

- 225 g macaroni

- 250 ml melk of room

- 2 eieren (weglaten als je voor smeuïg gaat)

- 150 tot 300 g broccoli en wortel (of andere groente)

- 400 g jonge of belegen kaas (geraspt)

- broodkruim, boter

- Optioneel: 50 - 100 g hamblokjes