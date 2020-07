Kookboek getest: Veggie Wereldgerechten (+falafels recept)

Falafel maken is mij nog nooit gelukt. Maar als een kookboek stellig ’uit blik of pot’ zegt, laat ik me opnieuw vangen. Alleen zijn in mijn voorraadkast en in de dichtstbijzijnde supermarkt geen bokalen van 400 g kikkererwten te vinden. Van 340 g wel. Wel of niet uitgelekt? Ik houd het op de 250 g uitgelekte, maar heb liever dat een recept me dat duidelijk vertelt.

Voor de bulgur vermeldt de verpakking een andere bereidingswijze dan het kookboek. De instructies op de doos leveren me dubbel zoveel op als nodig. Van de hoeveelheid daarvan die in de taboulé gaat, is er, zodra die is gemengd met de rest, geen korrel meer te bespeuren, dus doe ik mijn overschot erbij.

Nu de falafel nog. Helaas, in de hete olie in de pan krijgen we een deconstructie van bulgur en kikkererwt en spetteren de korrels een eigen aangebrand leven tegemoet. Dat komt niet goed. Ik kap een halve doos broodkruim bij de rest van de falafelpap om toch iets op tafel te kunnen zetten. Dan is het zaak de falafels zo kort mogelijk in de olie te houden. De randen en de losgekomen korrels zien er heel ongezond uit, maar van degene die ik er in z’n geheel uitvis als ze eigenlijk nog net niet gaar genoeg zijn, zit de smaak wel goed.

Ga ik het nog wagen? Taboulé en dip wel. Falafels waarschijnlijk ook, maar niet met dit recept. Misschien moet ik toch ook maar eens om droge kikkererwten.

Recept: Falafels met pita’s en taboulé (4 pers.)

400 g kikkererwten (blik of pot), 3 witte uien, 3 teentjes knoflook, ,1 tl komijnpoeder, 1 tl korianderpoeder, 4 el fijngesneden verse koriander, snufje gemalen rode peper, 1 tl zwarte peper, 1 tl baking soda, 1 tl zout, olie om in te frituren, 4 pitabroodjes, 2 rode pepers (naar wens), zout.

Yoghurtdip: 1 teentje knoflook, 4 el fijngesneden muntblad, 500 ml magere yoghurt. Taboulé: 60 g bulgur, 2 bosjes platte peterselie fijngesneden, 2 tomaten (blokjes), 2 bosuien fijngesneden, 1 tl 4-épices (peper, nootmuskaat, kruidnagel, kaneel/gember), 100 ml citroensap, 2 el olijfolie.

Bereiding

Spoel kikkererwten af en laat uitlekken. Voeg 250 ml warm water toe aan de bulgur, laat 30 min. wellen. Doe bulgur voor taboelé in ’n kom, voeg 600 ml kokend water toe, laat 15 min. wellen.

Dip: pers knoflook, voeg munt, snufje zout en yoghurt toe. Meng voor de taboulé peterselie, tomaten en bosui en, voeg zout, 4-épices, bulgur, citroensap en olijfolie toe.

Falafels: nij ui en knoflook fijn. Doe met kikkererwten, bulgur, komijn, gemalen en verse koriander, rode en zwarte peper, baking soda en zout in keukenmachine en maal alles fijn. Vorm balletjes van het mengsel. Verhit een laag olie in een grote koekenpan, bak ze goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier. Bak pitabroodjes af. Snijd open, schep er taboulé en falafel in en besprenkel met yoghurtdip.