De vele gezichten van adembenemend Bali

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Op de rijstvelden wordt er de hele dag doorgewerkt.

Zijn het de prachtige stranden, de uitgestrekte rijstterrassen, de indrukwekkende tempels of de duizenden tinten junglegroen? Of is het de oprechte vriendelijkheid van de bevolking? Balinezen zijn, doordrongen van spiritualiteit, altijd op zoek naar de balans tussen goed en kwaad. Voelen we daarom zo’n connectie met het Indonesische eiland? Na 22 jaar voelt Bali in ieder geval als thuiskomen.