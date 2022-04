Dat wordt een knalfeest: zo vieren onze lezers Koningsdag

Het is feest! Dit jaar kunnen we de verjaardag van koning Willem-Alexander weer uitgebreid vieren, zonder coronamaatregelen.

Veel lezers kijken ernaar uit. Voor de Amstelveense Louise Hartsma is Koningsdag de leukste dag van het jaar. Zij woont vlak bij de vrijmarkt. „Groot feest met live muziek. Mijn huis is een zoete inval. Ik maak een pan kippensoep en gehaktballetjes voor iedereen die wil langskomen.”

Ook voor de zussen Linda en Jolanda Oosterveen uit Apeldoorn is het groot feest. Als liefhebbers van het koningshuis zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor hun bezoek aan Maastricht, waar de koning met zijn familie zijn verjaardag viert. „We hebben een hotel geboekt en ontmoeten gelijkgestemden die we twee jaar niet hebben gezien. Ook lopen we alvast de route om te bepalen wat de beste plek voor een mooie foto is.”

Bij een aantal lezers ligt een feestelijke outfit klaar. Zo schrijft Angelique Splinter: „Wij gaan in vol oranje ornaat 27 april vieren!” Ook in het verzorgingshuis waar T. Post werkt, belooft het een gezellige boel te worden. „Het wordt de leukste Koningsdag die je maar kunt bedenken.”

Vrijmarkt

Wij gaan al om 07.00 uur als het nog lekker rustig is, naar de vrijmarkt in het oude dorp in Amstelveen. Rond elf uur weer richting huis met de gekochte spullen om oranje tompoucen te eten en naar de verjaardag van de Koning op tv te kijken.

Angelique Splinter

Elvis

Sinds we de verjaardag van koning Willem-Alexander nationaal op 27 april vieren, vier ik mijn geboortedag (27 april 1953) niet meer op die dag. Iedereen die ik uitnodig, gaat dan namelijk naar een ander feestje. Maar dit jaar heb ik een kroeg in Spanje afgehuurd met een Elvis-imitator als entertainment.

Maxime van den Bogaard

Oranje boven

Ik werk in de zorg met mensen met dementie en moet met Koningsdag gewoon werken, maar we gaan er een hele leuke dag van maken. We versieren de boel met oranje vlaggetjes en slingers en dragen oranje hoedjes en shirts. We zorgen ook voor tompoucen en andere lekkere hapjes. Als klap op de vuurpijl eten we ’s avonds patat.

T. Post

Texaanse BBQ

Koningsdag vieren wij in Houston, Texas met de gehele Nederlandse community. Veel rood, wit en blauw, poffertjes en bitterballen. Maar ook een Texaanse BBQ.

Henk Jelsma

Royalty-tweeling

Met mijn tweelingzus Linda ga ik naar Maastricht om van de sfeer te proeven die we twee jaar hebben moeten missen! Wij staan bekend als de royalty-twins uit Apeldoorn en zijn hobbyfotografen die de koninklijke familie graag op de kiek zetten. Na twee jaar ’afkicken’ mogen we weer! Op de dag zelf gaanwe goed voorbereid op pad voor de mooie plaatjes.

Jolanda Oosterveen