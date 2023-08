Zien: de tuin van Joop (76) en Attie (73) ademt de sfeer van 1900

Hij heeft een goed oog voor buxusmotten, Joop Luteijn. Ontwaart hij er één op de mooie groene buxushagen, dan vangt hij ze onmiddellijk weg. „Als de buxus het begeeft, zijn we alle strakke lijnen in ons formele tuindeel kwijt. Er zitten nu een paar bruine plekken in, maar dat komt door de droogte”, zegt hij, wijzend op de vierkante hegjes die feestelijk zijn gevuld met paarse nepeta oftewel kattenkruid.

Ⓒ Feriet Tunc

Midden in de vier strakke perkjes staat bovendien een constructie met een hoog opklimmende roos, doorstrengeld met clematis. Centraal een vijver met mooie waterlelies, een (aangewaaide) orchidee en een beeld van Lilian Steenhuisen. „Dit noemen we onze formele tuin”, vertelt Attie Luteijn. We lopen met een kleine stop bij het zogenoemde fruithek met bramen, frambozen en Japanse wijnbes naar het terras aan de zijkant van het huis, onder de walnotenboom.

Ⓒ Feriet Tunc

Geen wonder dat het de favoriete plek van het echtpaar is. Lekker in de schaduw, uitkijkend op een mooie blauwe border en bovendien de keuken vlak in de buurt. Het pand werd in 1998 gekocht. Joop laat de foto’s zien: een bouwval met een stuk kale grond eromheen. „Een rijke fabrikant heeft hier in 1902 een serie huizen neergezet voor ’mensen van de geringer stand’. Eind jaren 90 is een deel gesloopt en de resterende twee blokken van vier woningen zijn verbouwd tot twee blokken van twee.”

Originele elementen

Joop Luteijn is bouwkundige en bracht in het interieur vele originele elementen uit 1902 terug. Het idee ontstond om hetzelfde met de tuin (650 vierkante meter) te doen. „Het was in die jaren gewoonte om een boomgaard, maar ook een moestuin en een formele tuin te hebben. We hebben geprobeerd om zelf een ontwerp te maken, maar dat bleek veel moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk hebben we ons programma van eisen bij het plaatselijke tuincentrum Abbing neergelegd.”

Ⓒ Feriet Tunc

Het echtpaar heeft de tuin vervolgens grotendeels zelf aangelegd. Attie Luteijn glimlacht: „We waren toen natuurlijk wel twintig jaar jonger! Eigenlijk stond er alleen een net aangeplante buitenheg, voor de rest was het een onbeschreven blad. We hebben door de aanleg van hagen verschillende tuinkamers gemaakt. Eerst het straatwerk, natuurlijk. Daar zijn oude straatklinkers voor gebruikt. Aan de bovenkant dikwijls schuin afgesleten maar als je ze omkeert, zijn ze weer als nieuw.”

Ⓒ Feriet Tunc

De meterslange entree van het hek naar het huis is omzoomd door, je ziet het niet vaak, stralend geel/oranje borders. Op regelmatige afstand staan ranke taxussen. „De vorige soort werd te groot. We hebben de complete entree leeggehaald en zijn helemaal opnieuw begonnen. Het grappige is dat bijna niemand geel en oranje in de tuin wil, maar als ze dit zien, vindt iedereen het toch mooi.”

Heksenbol

In een centraal opgesteld buxusblok in het zogenoemde hostahofje ontwaren we een grote zilverkleurige bol van roestvrij metaal. „Een heksenbol”, vertelt Attie. „Het idee was dat een aanvliegende heks zichzelf weerspiegeld zag en door het kromme oppervlak kom je niet echt flatteus over. Ze zou zo schrikken dat ze meteen weer zou wegvliegen.”

Ⓒ Feriet Tunc

Dan lopen we naar de boomgaard. Het echtpaar heeft er kortgeleden nog met een stel vrienden gegeten. In het gras staan een paar fruitbomen zoals een pruimen-, appel- en perzikboom. Onder een grof net tegen de vogels glanzen complete trossen rode aalbessen.

Joop en Attie eten dan ook graag en veel uit eigen tuin. In de moestuin staat een emmer, net gevuld met (vroege) aardappels. In de kas groeien tomaten en komkommers, er is een bedje met fotogenieke soorten sla zoals eikenblad, maar ook worden sperziebonen, wortelen, uien, rode bieten en schorseneren gekweekt. In de hoek een bloemenbedje met dahlia’s, een enkele zonnebloem ertussen.

Goed bijhouden

Ⓒ Feriet Tunc

Qua onderhoud is het een grondige grote beurt in het voorjaar en verder vooral heel goed bijhouden. „We zijn graag buiten dus dat is geen straf. Omdat we ook aan open tuindagen meedoen, is het cruciaal dat alles in perfecte staat is, mensen willen niet naar een rommeltje kijken.”

Hun tuin ’Achter de heg’ staat in tegenstelling tot veel andere open tuinen midden in een woonwijk. Joop: „Een tuindeskundige raadde ons eens aan de heggen heel hoog te maken zodat we de overburen niet meer zouden zien. Helemaal niet erg, we wonen nu eenmaal in een straatje.”

Dat is het enige wat ze weleens missen. „Als we tuinen in bijvoorbeeld Salland bezoeken, hebben ze vaak fraai uitzicht over landerijen. Maar we zouden niet willen ruilen, hoor! Onze historische tuin is nog mooier geworden dan we ons hadden voorgesteld.”

Tuinpraat

Favoriete plek: „Het terras naast het huis, vlakbij de keuken.”

Grootste ergernis: „Slakken! Als het net heeft geregend gaan we naar buiten en vangen ze weg.”

Dit mist nog: „Een iets grotere pluktuin met meer bloemen.”

Dit komt er nooit in: „Siergrassen. Die passen hier niet.”

Mooiste seizoen: „Mei. Heerlijk om dat dat frisse jonge blad te zien.”