Kamperen in (retro)stijl: dit zijn de leukste trends

Zomergeluk

Het is de grootste hobby van Jolijn en Mischa van Zomergeluk om oude caravans op t knappen en opnieuw in te richten in jouw favoriete persoonlijke woonstijl; van Ibiza chic tot Franse Riviera-stijl. Je kunt bij de dames ook een caravan huren of kopen en zo je eigen avontuur beleven op de camping of juist in de vrije natuur.

Designtent

Ⓒ Vouwbank Malawi van Sklum en portable espresso-machine

Tijdens het designfestival Toulon hebben Madelaine Oltra en Angelo de Taisne de grote designprijs gewonnen met deze compleet ingerichte designten-tinstallatie waarin de trendkleuren geel en groen samenkomen op een retro manier. Buisframes, verhoogd vloertje, slaapmatjes, ribbels, strepen en ruiten; al die nostalgische kampeerdetails die nu symbool staan voor vrijheid en het nieuwe buitenleven.

Gemakkelijk

Ⓒ Alice Mesguich en bedtextiel van Essenza

De nieuwe kampeeraccessoires zijn hightech, lichtgewicht en gemaakt van duurzame materialen. De vormgeving is geïnspireerd op de stijl van de jaren 70 waardoor je een heerlijk sfeertje krijgt vol kleur en gezelligheid.

Bekijk ook: Stylingtips voor een tropische sfeer in de tuin

Slaapcomfort

Ⓒ zitzak stripe sandy beige van Fatboy en draagbare bbq van BergHOFF

Wil je tijdens het kamperen genieten van een goede nachtrust, dan is het een aanrader om van thuis je lekkerste hoofdkussen, zomerdekbed en bedtextiel mee te nemen. Dat voelt vertrouwd en comfortabel aan. Neem voor een zomerse sfeer een gestreepte dekbedovertrek van Essenza Home mee in je tent.

Buiten eten en chillen

Ⓒ luchtbed Spritz van sunnylife en zwembadje Dippy Ocean van Quuttoys

De draagbare barbecues van Berghoff neem je eenvoudig mee op reis, naar het park of het strand.

Door de compacte vorm zijn deze barbecues ideaal om op tafel te zetten, waardoor iedereen zijn eigen eten kan klaarmaken en er niet één iemand afzonderlijk het eten staat te garen. Authentiek op houtskool en briketten gestookt dus je krijgt echt die echte rokerige bbq-smaak. De draagriem zorgt ervoor dat je de barbecue gemakkelijk kunt meenemen.

Bekijk ook: Interieurinspiratie voor een mediterrane sfeer in huis

Oplaasbaar

Opblaasbare ligbedden, badjes en stoelen zijn tegenwoordig echte stijlmakers voor buiten. Niet alleen in hippe kleuren, maar vooral ook grappige vormen, zoals het luchtbed van Sunnylife.

Bloemetjes

Ⓒ vintage caravan, © Lance Gerber en bloemetjesparasol van Intratuin

Dé must-have voor deze zomer is een bloemetjesparasol met jaren 70-retrolook. Voordeel van deze parasol van Intratuin is dat ie uv-bestendig is en voorzien van beschermingsfactor 35 voor een optimale zonbescherming. Het houten frame met stalen sluiting zorgt voor een stevige kwaliteit en duurzaamheid. De witte franjes en designprint geven de buitensfeer een bohemien twist.