Hunt: Showdown Review

Wat is het?

Je bevindt je in de stinkende moerassen van Louisiana, eind 19e eeuw. Overal waar je kijkt liggen lijken en dode dieren. Gebouwen zijn verwaarloosd en verlaten, dorpjes en nederzettingen zijn volledig uitgestorven. Het enige wat hier nog rondloopt zijn zombies, hellehonden en andere monsters. Gewapend met een shotgun, revolver en wat dynamiet ga je toch op pad. Je doel: het opsporen van een angstaanjagend wezen waar een prijs op staat en dat naar de hel verbannen, waarna jij de premie mag opstrijken.

Dit is in een notendop het uitgangspunt van Hunt: Showdown en daarmee onderscheidt dit schietspel zich direct van andere genregenoten. Goed, als een klassieke western klinkt bovenstaande niet zozeer. Je kunt beter spreken van 'Weird West', dat elementen uit het cowboygenre combineert met fantasie, sciencefiction of horror. Invloeden van schrijvers als H.P. Lovecraft zijn hierin absoluut terug te vinden. Alleen al vanwege de unieke sfeer van de drassige en duistere wereld waarin je wordt ondergedompeld, zul je niet snel iets vinden wat hier veel op lijkt. De gebieden die je doorkruist om via meerdere clues je doelwit te vinden, lijken regelrecht uit een horrorfilm over een apocalyps te komen, om nog maar te zwijgen over de demonische schepsels die erin rondzwerven en je de stuipen op het lijf jagen.

Wat Hunt: Showdown extra interessant maakt, is dat je het spel met vrienden samen kunt spelen. Met teams van maximaal drie man ga je dan op speurtocht om hetgeen de hel heeft uitgespuwd weer van de aardbodem te verwijderen. En je leest het goed: we spreken hier in meervoud over 'teams'. Jij en je avontuurlijke kameraden zijn namelijk niet de enige bounty hunters. In totaal kunnen er per potje twaalf spelers online op dezelfde monsters én elkaar jagen.

Is het wat?

Het multiplayeraspect is waar de spanning vooral vandaan komt en wat de game voor een langere periode leuk houdt. Na een tijdje begin je bekend te raken met alle locaties op de twee kaarten die de game bij de release telt en vorm jij met je team een geoliede machine, maar dat geldt ook voor je menselijke tegenstanders. Zij vormen dan ook het grootste gevaar, veel meer dan de omgeving zelf, en zorgen ervoor dat elke match in zekere zin onvoorspelbaar blijft.

Waar andere shooters de nadruk vooral leggen op actie, heeft in Hunt: Showdown juist de doodse stilte de meeste impact. Elk krakend takje, elk geschrokken paard, elke voetstap en elk schot doen de alarmbellen rinkelen, want het kan maar één ding betekenen: andere jagers die naderen. Zo'n scenario ontaart regelmatig in een kat-en-muisspel dat je op het puntje van je stoel brengt. Dat de wapens vanwege de tijdsperiode vrij traag schieten en niet allemaal even accuraat zijn, tilt de spanning naar een nog hoger niveau. Elk raak schot telt namelijk. Zo scheef richten als de mannen van The A-Team is dus wel het laatste wat je wilt.

Mocht je het nog niet tussen de regels door hebben gelezen, dan willen we je op het volgende graag alsnog wijzen: Hunt: Showdown is een moeilijke game en vergt geduld. Het niveau kan zeker in het begin best afschrikken en je wordt eigenlijk meteen in het diepe gegooid, terwijl de uitleg over alle mogelijkheden beperkt is. Leg je in deze game daarnaast het loodje - en daar ontkom je simpelweg niet aan - dan verlies je jouw personage samen met zijn of haar vaardigheden en wapens. De volgende match moet je dan verder met een nieuwe 'hunter'. Gelukkig zijn er meerdere hunters om uit te kiezen en kun je je ook zonder de premie te hebben veroverd terugtrekken bij een van de willekeurige extraction zones aan de rand van de map. Het enige nadeel is dat je dan minder ervaringspunten en geld verdient.

Wat betreft de hoeveelheid en variëteit aan wapens, hunters en hun vaardigheden zit het wel goed. Qua gebieden en monsters met een premie is het daarentegen nog wat karig. Hunt: Showdown telt slechts twee (grote) gebieden en drie verschillende monsters als doelwit, die elkaar per match afwisselen. Nu de game officieel is uitgekomen op zowel PC als PS4 en Xbox One, kan ontwikkelaar Crytek zich gaan richten op meer content. Het zou de herspeelbaarheid in ieder geval ten goede komen als hier in de toekomst bij komt.

Plus- en minpunten

+ Fictief en 19e eeuws Louisiana

+ Samenwerken met coöppartner

+ Constante voelbare spanning

+ Grote rol voor geluid

- Afschrikwekkende instapdrempel

- Weinig maps en monsters

Conclusie

Hunt: Showdown is in veel opzichten een frisse wind door het verzadigde shootergenre. De enge sfeer, het constante kat-en-muisspel met andere spelers en de permanente deaths maken van elke wedstrijd een zenuwslopende ervaring. De combinatie van omgevingselementen en een competitieve multiplayerervaring werkt uitstekend en zorgt voor de nodige variatie, al zou de content aangevuld mogen worden met extra gebieden of monsters.

Samenwerking, geduld en tactiek voeren de boventoon in Hunt: Showdown. Met luid en haastig werk om als eerste de premie te claimen ga je niet ver komen. De actie is veel trager dan bij de meeste actiegames, de suspense daardoor des te groter. Een doordachte aanpak met een focus op sluipen is daarom negen van de tien keer effectiever dan een wedstrijdje zigzaggen over hekken, daken en hooibalen. Dat zal wellicht niet iedereen aanspreken, maar wanneer dit jouw ding is en je het onder de knie krijgt, kijk je na elke zenuwslopende match weer uit naar de volgende keer dat de rillingen over je rug lopen.

Deze review is in samenwerking meet XGN.NL