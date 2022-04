’Monsterlijk’ zwart gat ontdekt

Het zwarte gat – met de onuitspreekbare bijnaam ’GNz7q’ – ontstond 750 miljoen jaar na de Oerknal, en werd ontdekt bij analyse van gegevens van de Hubbletelescoop. Het bevond zich in een wel vaker onderzocht deel van de ruimte, maar was aan de aandacht van wetenschappers ontsnapt. Deense wetenschappers merkten echter op dat de compacte bron van ultraviolet licht op de beelden niet het gevolg kon zijn van de aanwezigheid van een sterrenstelsel. De theorie dat zwarte gaten in de eerste sterrenstelsels ultraviolet licht uitstraalden bestond al langer, maar werd nu pas voor het eerst geobserveerd.

„Onze analyse suggereert dat ’GNz7q’ het eerste voorbeeld is van een snel groeiend zwart gat in de stoffige kern van een sterrenstelsel, kort na het ontstaan van het eerste supermassieve zwarte gat in het universum”, aldus astronoom Seiji Fujimoto van het Niels Bohr Instituut in Kopenhagen. „De eigenschappen van dit object liggen volledig in lijn met de voorspellingen uit theoretische simulaties.”

Dit zwarte gat zou de missing link kunnen zijn tussen supermassieve zwarte gaten en de vroege kernen van sterrenstelsels waaruit die ontstaan zouden zijn. „GNz7q vormt een directe link tussen die twee zeldzame fenomenen, en een nieuwe manier om de snelle groei van supermassieve zwarte gaten in de vroege ontstaansgeschiedenis van het universum te begrijpen”, aldus Fujimoto.