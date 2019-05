Willeke Alberti gaat theater weer in

Ⓒ mark uyl

Willeke Alberti gaat, waarschijnlijk vanaf volgend najaar, weer het theater in. De koningin van het levenslied is bezig met het opzetten van een nieuwe voorstelling in het kader van haar 75e verjaardag in februari 2020. Dat zegt Alberti vandaag in Vrij Magazine van De Telegraaf.