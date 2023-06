Woontips voor een zomerproof én stijlvol interieur

Koel

Bij zonnige en warme dagen is het essentieel om het binnen koel te houden. Begin de ochtend met de raamdecoratie naar beneden te doen om de warmte van de felle zon zo veel mogelijk buiten te houden. De horizontale jaloezieën van Luxaflex zijn ideaal om het zonlicht te filteren en het uitzicht niet helemaal te blokkeren. Met het Powerview Automation systeem kan je ze met één druk op je app of afstandsbediening bedienen.

Kleur

Ⓒ servies van Maison Flaneur en behang California van Casadeco

Haal een zomerse zonsondergang in huis met het behang California van Casadeco.en beleef zo die heerlijke, zwoele sfeer. Laat de zachtroze, oranje en gele kleuren terugkomen in woonaccessoires zoals kussens, servies en kleurrijk fruit.

Citroenen

Ⓒ bordjes van Rose & Grey, fruitmand Maison Flaneur en kussen van Broste Copenhagen

De citroen als decoratieve print of accessoire is helemaal hot deze zomer. Leuk om deze woonaccessoires van Rose & Grey, Maison Flaneur en Broste Copenhagen te mixen en matchen; vergeet vooral de echte citroenen niet, want dat staat fris en zomers op tafel.

Duurzaam

Ⓒ Global Artisan van Habitat en houten jaloezieën van luxaflex

Deze houten jaloezieën van Luxaflex zijn gemaakt van duurzaam bamboe. Hiermee creëer je een landelijke sfeer maar denk je ook aan het behoud van de natuur. Combineer met handgemaakte meubelen zoals de Global Artisan collectie van Habitat.

Houten latjes

Ⓒ houtenlatjes van Karwei en vazen van Studio Katalog

Voor een meer natuurlijk en warm gevoel in huis decoreer je de wand met deze houten latten van Karwei. Door de verticale lijnen verhoog je optisch de ruimte en verhoog je de sfeer. Deze zomer aanvullen met ‘golvende’ accessoires in zonnige kleurtjes!

Zonnetje in huis

Ⓒ vloerkleed Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl

Laat een rond vloerkleed op maak maken in de kleur ‘Zon’ uit de tapijtcollectie Desso & Ex Nature. De basis van beton, staal en glas die veel moderne huizen hebben, maak je meteen zonniger en zachter dankzij het coole dessin, de gele kleur en het extra comfort van een vloerkleed.

Tijdloos warm

Ⓒ verf van Little Greene en Bouclair

De verfkleur Bath Stone van Little Green is mooi in combinatie met fris witte muren. De warme, honingachtige kleur is gebaseerd op originele ‘Bath Stone’ stenen en werd veel gebruikt voor het schilderen van gevels van Victoriaanse herenhuizen. Très chic en tijdloos sfeervol in een landelijk interieur.

Linnen

Ⓒ bedlinnen van La Redoute

Het bedlinnen Linot in gewassen linnen van La Redoute voelt in de zomer heerlijk verkoelend aan om onder te slapen. Het gewassen linnen wordt met elke wasbeurt mooier en soepeler en strijken is overbodig. De licht gekreukte textuur van linnen creëert een nonchalante look. Mix twee uni-kleurige dekbedovertrekken en kussenslopen met elkaar voor nog meer sfeer.