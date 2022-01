Lifehacks: schoonmaken met natuurlijke producten

1. Voor het bad

Het bad schoonmaken? Pobeer het eens met grapefruit en zout. Snijd de grapefruit in tweeën en besprenkel het met een flinke dosis zout. Maak het bad nat met water en schrob het oppervlak vervolgens met de grapefruit en het zout. Zo scrub je als het ware je badkuip waardoor het een heerlijk frisse citrusgeur krijgt. Spoel het af met lauwwarm water.

2. Voor je houten meubilair

Hiervoor heb je nodig: olijfolie en appelazijn. Doe 60 ml olijfolie in een kommetje en voeg hier een paar druppels azijn aan toe. Dip een stoffen doek in het mengsel en wrijf over het vies geworden oppervlak. Het azijn zorgt ervoor dat de viezigheid weggaat, de olie houdt het hout vochtig.

Belangrijk: check eerst hoe verschillende houtsoorten onderhouden moeten worden voordat je deze schoonmaak trick toepast.

3. Voor je ramen

Dat een beetje azijn kan helpen je glazen schoon te maken, wisten we al. Voeg daar nog een citroen aan toe en je hebt niet alleen schone ramen, maar ook nog eens ramen die erg lekker ruiken!

4. Vlekken verwijderen

Nodig: maizena en water. Mix even delen in een kommetje tot er een dikke massa ontstaat. Breng het aan op de vlek en laat het een nachtje intrekken. De volgende dag kun je het met een doek verwijderen.

5. Voor het toilet

Dat baking soda een grote hulp kan zijn in het huishouden, wisten wij al. Maar dat dit goedje ook handig is als schoonmaakmiddel voor het toilet was bij ons nog niet bekend.

Je hebt nodig: baking soda, azijn en tea tree olie. Gooi wat baking soda in de toiletpot, voeg een scheut azijn toe en wat druppels tea tree olie. Even laten sissen, dan schrobben met een borstel en doortrekken.

6. Kringen uit hout verwijderen

Nodig: een pot vaseline. Smeer de kringen in met het vet en laat dit een nachtje intrekken. Als de kringen er nog niet al te lang in zitten, moet het de volgende dag weg zijn.

7. Kalkaanslag verwijderen

Last van kalkaanslag in de badkamer? Doe een beetje kokosolie op een dweil, beetje vegen en schrobben en it’s gone! Kokosolie is trouwens ook een geweldige natuurlijke stickerverwijderaar.

8. Voor je pannen en potten

Oké, dit is misschien niet de meest natuurlijke schoonmaker in dit lijstje met schoonmaak tricks, maar wél een heel leuke. Hier heb je namelijk voor nodig: ketchup. Yes, je leest het goed. Je kunt de aanslag van pannen en potten verwijderen met een klont ketchup en een doek. Even wrijven en het is weg!