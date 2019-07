’Boswandeling’ in ziekenhuis straks mogelijk in Delft

Studente Tara Mulder van de opleiding Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft won met dat idee de PFZW Design Award 2019.

Samen met zestien andere studenten had ze eerder de casus gekregen om een oplossing te verzinnen om doktersassistenten tijdens het werk in beweging te krijgen en daarmee het verzuim te verlagen.

Tara wil het ’vergeten’ trappenhuis van het Reinier de Graaf aanpassen met geur, geluid en fotobehang waardoor de trapgebruiker het idee krijgt in het bos te lopen. Het idee is dat dan eerder voor de trap gekozen wordt in plaats van de lift.