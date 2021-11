Dagrecept: Paddenstoelensoep met een vleugje wild

Snipper de ui en hak de knoflook fijn, bak dit in een koekenpan even aan. Snijd de paddenstoelen of champignons in plakjes en bak ze mee met de ui. Doe 1 liter water in een pan, voeg de wildfond toe en breng aan de kook.

Houd wat bouillon apart en voeg dan het paddenstoelenmengsel toe, laat even koken. Snijd de prei in ringen en doe ze in de soep. Smelt in een steelpannetje de boter en voeg de bloem langzaam toe. Roer het tot een glad mengsel en laat dit een paar minuutjes garen, maar let op dat het niet gaat kleuren, waarschuwt Roel. Voeg de apart gehouden bouillon bij de roux en roer dit door zodat het een geheel wordt. Meng het pannetje met de roux door de grote pan met de soep en laat even meekoken.

Als de soep te lobbig is, kun je een beetje water toevoegen. Breng verder op smaak, serveer met brood of doe er een schepje rijst in.

Nodig voor acht borden:

- 600 gram gemengde

paddenstoelen of alleen champignons

- 350 ml wildfond

- 1 liter water

- 75 g boter

- halve prei

- 1 teentje knoflook

- 1 ui, 65 g bloem

- peper & zout