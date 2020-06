Gezocht: Pac Man-herinneringen!

Voor het eerst uitgebracht in 1980, dus het ‘gele happertje’is inmiddels veertig jaar oud. Speelde u dit spel, dat trouwens qua afbeelding is gebaseerd op een gedeeltelijk opgegeten pizza? Was het misschien zelfs uw eerste kennismaking met het fenomeen computerspel (hoewel Pac-Man eerst als zogenaamd ‘arcade-spel’ werd uitgebracht)? We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Stuur uw herinneringen dan aan [email protected]. Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.