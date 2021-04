Lijstje: naar deze 10 kleinere bestemmingen in Nederland wordt op internet het meest gezocht

Holidu, een zoekmachine voor vakantiewoningen, onderzocht het internetgedrag van Nederlanders. Daarbij is gekeken hoe vaak de zoektermen ’Wat te doen in... [Bestemming]’ en ’Activiteiten in... [Bestemming]’gemiddeld maandelijks zijn gebruikt.

Holidu kwam zo tot de volgende top 10.

1. Zandvoort

740 zoekopdrachten/maand

Zandvoort is de meest gegooglede bestemming in het afgelopen jaar. Deze plaats aan de Nederlandse kust biedt de ultieme mogelijkheid tot lekker uitwaaien met vrienden, familie en huisdieren. Het strand van Zandvoort is kilometers lang, erg schoon en wordt ook wel de ‘Parel aan Zee’ genoemd.

2. Ommen

530 zoekopdrachten/maand

Nederlanders hebben het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 500 keer per maand gezocht op de termen ’Wat te doen in Ommen’ en ’Activiteiten Ommen’.

Ommen ligt midden in het Overijsselse Vechtdal, een zeer geliefd natuurgebied onder wandelaars en fietsers. In 2013 werd het Ommen zelfs verkozen tot Wandelgemeente van het jaar. Ommen wordt omringd door het Laarbos en het Ommerbos.

In het Laarbos (ook wel: de Laerbossen) vind je Landgoed Het Laer, een 17e eeuws havezate. Op het landgoed bevindt zich nu een hotel en restaurants.

3. Putten

460 zoekopdrachten/maand

Putten staat op de derde plaats op de ranglijst. Rondom Putten vind je het Putterbos, kasteel Oldenaller en strand Nulde, maar Putten is vooral bekend vanwege deligging op de grens tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei.

4. Harlingen

330 zoekopdrachten/maand

Harlingen eindigt met 330 zoekopdrachten per maand op een vierde plek. De Friese stad is een van oudsher belangrijke havenstad in de provincie Friesland omdat het de enige zeehaven is van Friesland.

Vanaf Harlingen vertrekken bovendien de veerboten naar Vlieland en Terschelling. Daarnaast is Harlingen bekend geworden vanwege het jongetje dat zijn vinger in de dijk stak om zo te voorkomen dat de stad zou overstromen. Er staat nog altijd een beeld van de dappere Anton Wachter in de stad. Langs de haven staan prachtige pakhuizen, nu omgevormd tot unieke woonhuizen.

5. Zeewolde

310 zoekopdrachten/maand

Zeewolde is één van de 6 gemeenten in Flevoland die in de jaren 60 zijn drooggelegd. Het heeft ongeveer 22.000 inwoners en ligt direct aan het meer Wolderwijd, waar op zomerdagen volop gezwommen en watersport beoefend wordt.

Voor de liefhebbers van bos, is er het Horsterwold, het grootste loofbos van West-Europa. In het midden van het bos ligt de Stille Kern, waar een kudde konikpaarden graast. Die kun je dus zomaar op je ontdekkingstocht tegenkomen.

6. Weesp

280 zoekopdrachten/maand

Wat is er te doen in Weesp? Nederlanders hebben zich deze vraag in het afgelopen jaar gemiddeld maar liefst 280 keer per maand gesteld.

Weesp ligt aan de rivier de Vecht, in de Bloemendalerpolder. Het Fort Uitermeer, een vesting op steenworp afstand van het dorp, is een fotogenieke plek. Maar ook in het centrum van Weesp komen hobbyfotografen aan hun trekken. Zo is niet alleen nóg een fort, midden in de stad, Fort Ossenmarkt, maar ook het Stadhuis, nu een Rijksmonument, is een prachtig staaltje architectuur.

7. Vaals

270 zoekopdrachten/maand

Het Limburgse Vaals ligt in het uiterste puntje van ons land, direct aan de grens met zowel Duitsland als België. Je kunt hier het Drielandenpunt bezoeken, gelegen midden in het bos.

Ook vind je er het grootste Europese doolhof, het Drielandenlabyrint, populair onder kids van alle leeftijden. Kasteel Vaalsbroek is tegenwoordig een hotel en restaurant, maar is nog steeds de moeite waard om te bekijken.

8. Elburg

270 zoekopdrachten/maand

Elburg is de tweede Gelderlandse bestemming in dit rijtje en eindigt met 270 zoekopdrachten per maand samen met Vaals op een gedeelde zevende plek.

Elburg is een unieke vesting- en hanzestad op de Veluwe. Er zijn nog talloze bouwwerken te vinden uit de Middeleeuwen. De historische vissershaven is ook nu nog de hotspot van de stad.

9. Enkhuizen

250 zoekopdrachten/maand

Het Noord-Hollandse Enkhuizen, gelegen aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer, staat op de achtste plek.

Ook Enkhuizen is een historische havenstad met een mooi oud centrum. Je kunt wandelen over de oude vestingwal en alles in het centrum is op loopafstand.

De straten zijn er smal, waardoor er weinig autoverkeer is. Veel mensen ontdekken Enkhuizen te voet, per fiets of per boot.

10. Urk

190 zoekopdrachten/maand

Urk was voorheen een eiland, dus ‘op Urk’, zoals de bewoners nog steeds zeggen, kun je het traditionele Hollandse vissersleven ervaren. In de straten hoor je het Urker dialect en bij de kraam kun je een lekker vers gebakken visje van de Urker vissers verorberen. Ook de vuurtoren, de monumenten en de IJsselmeervisafslag zijn een bezoekje waard.