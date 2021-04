Lifehack: dit is volgens topkok Peter Gast onmisbaar in de keuken

Er is voor hem een enorm verschil tussen gewoon keukenzout en vlokkenzeezout. “Piepers en pasta kook ik gewoon in water met keukenzout. Dat verschil proef je namelijk niet met het veel duurdere vlokkenzeezout. Maar als ik een gerecht (bv. paté of een chocoladedessert) afmaak, dan bestrooi ik die lichtjes met schilfertjes zeezout. Door een andere mineraliteit is de smaak veel subtieler en je krijgt tegelijk een lekkere crunch. Het is écht een wereld van verschil.”

Vlokkenzeezout van Maldon is bij de meeste grote supermarkten verkrijgbaar.