Zien: Tim en Edwin maken spectaculaire zandkunst

Tim Hoekstra en Edwin Waterman aan het werk in Zandvoort: „We moeten het doen met wat de zee voor ons neerlegt.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Met een stokje of met je voeten een tekening in het zand maken hebben we allemaal weleens gedaan. Die krabbeltjes vallen in het niet bij de tekeningen van Tim Hoekstra en Edwin Waterman. Die zijn pas spectaculair! Hun enige gereedschap: een simpele hark.