Deze vijfdeurs gezinsauto’s koop je voor 15.000 euro

Occasionselectie

Kia Rio 2017 – 2020

De Rio is no-nonsense: gemakkelijk, comfortabel en wendbaar. Twee volwassenen op de achterbank gaat nét, maar kinderen hebben er alle ruimte. De zittingen van de voorstoelen zijn aan de korte kant en de rugleuningen doen slap aan. Met 325 liter is de bagageruimte gemiddeld. Het verbruik is 1 op 15. Bij een autobedrijf in Dronten staat een zwarte 1.0 ’Navigator’ (2018, 38.000 km) voor € 14.950.

Skoda Fabia 2018 – 2021

Skoda Fabia

In de afgelopen jaren is Skoda uitgegroeid tot een merk met slimme details, ideaal voor mensen die niet om status geven. Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen en de voorstoelen zijn opvallend comfortabel. De bagageruimte meet 330 liter: niet slecht! Het verbruik ligt op 1 op 16. Bij een autobedrijf in Emst stuiten we voor € 14.999 op een grijze 1.0 ’Clever’ (2019, 44.000 km).

Suzuki Baleno 2016 – 2019

De Baleno is iets groter dan zijn tegenhangers, maar dankzij de lichte bouwwijze valt de Suzuki een of twee klassen lager uit qua motorrijtuigenbelasting. Het verbruik is 1 op 18. Daarnaast is de comfortabel rijdende Baleno lekker ruim en met 355 liter is de kofferbak ook groter dan die van menig concurrent. De merkdealer in Zaandam heeft een uiterst complete 1.0 ’High Executive’ (2018, 79.000 km) voor € 14.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Kia Rio

Kia Rio

Het komt voor dat het start/stopsysteem van de Rio dienst weigert. Als je te vaak korte stukjes rijdt, zakt de capaciteit van de accu onder een kritische grens. Een flinke rit lost het probleem direct op! Wat ook gebeurt, is dat de waarschuwing voor een laag oliepeil op het dashboard zichtbaar blijft nadat olie is bijgevuld. Ook dat valt snel te verhelpen, met hulp van de Wegenwacht.

Skoda Fabia

Technisch is de Fabia identiek aan diverse modellen uit de Volkswagen-stal. De 1.0-liter driecilinder benzinemotor kampt nog weleens met een kapot gasklephuis. De krachtbron reageert dan niet meer op het gaspedaal. De Wegenwacht kent een truc waarmee je op eigen kracht naar de garage kunt voor een definitieve reparatie.

Suzuki Baleno

Suzuki Baleno

De Baleno is zo’n auto die de kwaliteit van Japanse personenwagens bevestigt. De Wegenwacht kent van deze Suzuki niet één kwaal die vaker voorkomt.

Ons advies

Tegenwoordig zie je het meest semi-terreinwagens in het straatbeeld, maar niet zo lang geleden was de vijfdeurs hatchback nog favoriet. Deze drie gezinswagens tonen aan waarom. Wie puur naar kwaliteit kijkt, kan niet om de Suzuki heen.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests