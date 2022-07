Margreet at in Turkije soep van hersenen: ’Niet mijn ding!’

Mooiste herinnering

„Vorig jaar liep ik met een vakantievriendin de St. Paul Trail in Turkije met alleen een routeboek en een navigatie-app. Best spannend, want wat doe je als je geen telefoonbereik hebt en iemand raakt gewond of je verdwaalt? Gelukkig ging alles goed, we zijn paar keer verkeerd gelopen maar hebben vooral onderweg veel bijzondere mensen ontmoet. Toen we na een week wandelen voor de transfer naar onze laatste overnachting werden opgehaald, waren we best trots. De reis was prachtig met elke dag weer een ander landschap, heel afwisselend.”

Drama

„Op Tweede Kerstdag, zo’n 27 jaar geleden, zaten we in een bus naar wintersportbestemming SuperDévoluy in Frankrijk. Bij een vrij smalle tunnel zat een soort haarspeldbocht die de bus niet kon nemen. De chauffeur die al 24 uur wakker was, moest in z’n achteruit op een smalle weg naast een ravijn. De wielen slipten, iedereen gilde. Keren lukte en de chauffeur reed terug, maar raakte steeds vermoeider. Passagiers zaten naast hem om hem wakker te houden.”

Ultieme gadget

„Mijn e-reader. Ik ben dol op lezen en nam vroeger altijd acht boeken voor twee weken vakantie mee. Dat gewicht en die ruimte bespaar ik nu.”

Altijd mee

„Een thermosbeker en dompelaar. Zo kan ik overal met water en een theezakje thee in hotelkamers en op vliegvelden maken. Noem me een zuinige Zeeuw, maar ik vind het niet normaal wat je op een vliegveld moet betalen. Ik neem ook lekker mijn eigen kruidenthee mee.”

Voedsel

„Kokoreç in Turkije: een wrap met gekruide ingewanden... Het lijkt een beetje op shoarma. Nog zo’n topper uit Turkije: kelle paça, soep van hersenen. Beide niet mijn ding!”

Advies

„Blijf niet altijd op de gebaande paden, maar gebruik je gezond verstand.”

Tegenvaller

„Sardinië is best een leuk eiland en ik heb mooie dingen gezien, maar als je alleen rondreist, hoop en verwacht je dat je mensen tegenkomt met wie je een praatje kunt maken. Dat gebeurde nagenoeg niet. De enige contacten waren met personeel in hotels, restaurants en winkels. Ik voelde me een beetje verloren en dat drukte toch de vakantiepret.”

