Smaaktest: de lekkerste zoete popcorn uit de supermarkt

Ik zal vast niet de enige zijn die bij de bios enthousiast een dure bak popcorn koopt en een halfuur later de bak terzijde schuift omdat ik misselijk ben... Toch hoort popcorn er gewoon bij tijdens de film. Vroeger ging ik voor zout, tegenwoordig heeft zoet mijn voorkeur. Thuis bakte mijn moeder weleens popcorn in de hapjespan; wat onder dat glazen deksel gebeurde, was voor mij pure magie! Later kregen we de zakken voor de magnetron, toch minder spannend als je het mij vraagt.

Maïs danken we aan volkeren die zo’n 10.000 jaar geleden in het huidige Mexico leefden. Er is bovendien fossiel bewijs in Peru gevonden waaruit blijkt dat men rond 4700 voor Christus al wist dat je maïs kunt poffen!

Het Engelse woord bestaat sinds 1848, de eerste popcornmachine werd omstreeks 1880 in Chicago uitgevonden. De eerste popcornzak voor de magnetron kwam in 1981 op de markt. Ondanks deze pofzakken wordt ook kant-en-klare popcorn verkocht, naast zout en zoet bovendien een zoet-zoute variant.

We testen deze week de zoete popcorn, maar goed ook, want onze collega’s blijken echte zoetekauwen! Jumbo, in flitsende zak, stelde teleur. „Taai, blijft aan je kiezen plakken. Vooral suiker, geen gekaramelliseerd laagje.” De popcorn van Chio vond men maar „smakeloos en bleekjes”, al prezen sommigen deze juist omdat hij minder zoet is.

Het was een nek-aan-nekrace, maar huismerk G’Woon van Vomar/Coop/Hoogvliet kwam als lekkerste uit de bus, gevolgd door Albert Heijn en 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt).

1. Het scheelde weinig, maar huismerk G’Woon van Vomar/Coop/Hoogvliet gaat deze week met de eer aan de haal. „Top, heel veel suiker, neigt naar karamel.” „Niet te plakkerig, hier krijg ik wel een bak van leeg!” €1,04 per 175 g

2. Op de tweede plaats vinden we Albert Heijn terug. „Goed, lekker veel suiker.” „Precies goed, niet te zoet.” Een kritische collega merkte op dat de ronde popcorn met diep geel laagje er „een beetje chemisch uitziet, al is de smaak prima”. €0,99 per 150 g

3. De top 3 is deze week compleet met huismerk 1 de Beste, van Dirk/Dekamarkt. „No-nonsense, lekker en vet.” „Ik proef bij deze ook een beetje boter”, merkte iemand op. Die zit er overigens niet in, wel zo’n 2 procent zonnebloemolie. De fans van de minder zoete popcorn gruwelden juist van alle suiker, maar waren in de minderheid. €0,86 per 150 g