Dagrecept: Quesadilla’s met zoete aardappel en cheddar

Deze versie uit dat leuke Vegetarische kinderkookboek (Kluitman) is vegetarisch, maar je kunt ook gebakken kip toevoegen. Verwarm de oven voor op 200 graden (gasstand 6). Leg de zoete aardappel in een braadslede, besprenkel met 1 tl olijfolie, voeg zout en peper toe en schep om. Rooster 20 minuten of tot ze zacht zijn.

Verhit de rest van de olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Doe de bosui en pepers erbij, breng op smaak met peper en zout en bak 2 minuten. Voeg dan de bonen en zoete aardappel toe, roer door tot alles warm is. Verhit een andere koekenpan op middelhoog vuur en leg er een tortilla in.

Verdeel een kwart van het bonenmengsel erover, bestrooi met kaas en eventueel ingelegde jalapeño’s. Leg er een tortilla op, druk aan en bak 3 minuten, draai om en bak ook de andere kant goudbruin. Schep uit de pan en snijd hem in vieren. Bak zo ook de andere. Serveer met salsa, guacamole, een dot zure room of frisse coleslaw.

Nodig voor 4 personen:

- 2 zoete aardappels (geschild en in blokjes)

- 1 el olijfolie

- zout en versgemalen peper

- 4 bosuitjes (zonder de uiteinden en fijngesneden)

- 1 groene chilipeper (zonder zaadlijst, fijngesneden)

- 400 g zwarte bonen (uitgelekt en afgespoeld)

- 8 bloem- of maistortilla’s

- geraspte cheddar

- Optioneel: ingemaakte jalapeños (gesneden)