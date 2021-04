Kabinet dat er nooit kwam

Joop den Uyl (r.) lacht als een boer met kiespijn als hij op 20 december 1977 de macht overdraagt aan Dries van Agt. Ⓒ FOTO ANEFO

Dat de winnaar van de verkiezingen geen premier wordt, hetgeen Mark Rutte nog steeds kan overkomen, gebeurde in 1977 echt. PvdA-premier Joop den Uyl, die tien zetels had gewonnen, kon een tweede links kabinet vergeten nadat zijn partij haar hand had overspeeld. Ook toen ging het vooral over personen.