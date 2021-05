’Tussen dronken Britten’

Mooiste herinnering

„Na een hele dag gamedrive in de Serengeti, Tanzania, met een glas wijn voor de safaritent, kijkend naar de mooie kleuren en de geluiden horend.”

Drama

„Ons appartementencomplex in Marmaris, Turkije, zat helemaal vol met Engelsen die gezellig veel lawaai maakten, totdat ze echt heel dronken werden. Overal televisies die sportprogramma’s op volumestand 10... We vonden het vreselijk en telden de dagen af.”

Vertraging

„Met onze dochters, toen 14 en 15 jaar, gingen wij in de voorjaarsvakantie twee weken naar de Dominicaanse Republiek met Martinair. Bij het inchecken voor de terugreis bleven wij vieren achter, er was geen plek meer. Midden in de nacht werden we met een busje van Santo Domingo naar een luxe hotel in Punta Cana vervoerd. Pas na vijf dagen konden we terug. Bij Miami beleefden we door hevig onweer een doorstart. Alle Spanjaarden en Amerikanen riepen: ’We are crashing!’ Eenmaal in Miami stapten wij over in het Martinair-toestel dat ons naar Nederland zou brengen en werd Cora niet lekker. We moesten er alle vier uit en uitrusten in wederom een zeer luxe hotel. De volgende dag via Orlando terug naar Amsterdam, een week later dan gepland. Onze dochters vonden het super, drie weken niet naar school!”

Altijd mee

„Verbandset, gereedschapsset en kurkentrekker.”

Gekste ooit gegeten

„Gefrituurde vogelspinnen, in Skuon in Cambodja. Eens maar nooit meer! Het smaakte naar niks, maar kraakte des te meer.”

Ontmoeting

„Een imam in een moskee in Istanboel. Ik vroeg waarom je als vrouw altijd achter de man moest zitten. Er ontstond een levendig gesprek over het respect van de man naar de vrouw toe. Een ontmoeting om nooit te vergeten en waardoor we alle religies zijn gaan respecteren.”

Favoriet adres

„Het Italiaans georiënteerde restaurant La Lucciola aan het rustige strand van Seminyak. Ongekend gastvrij! Na al het heerlijke Indonesische eten is dit een must als je weer naar Bali kunt.”

Overschat

„Las Vegas. Je moet er een keer naar toe, gewoon om te ervaren in welk absurd deel van Amerika je terecht bent gekomen. Wij bestelden twee kleine pizza’s, maar konden er drie dagen van eten!”

Ook in de rubriek? Mail naar vrij@telegraaf.nl.