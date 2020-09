’Dat vlees op tafel leek verdacht veel op hond...’

Mooiste herinnering

„Vorig jaar zomer was ik in Puglia, Italië, op huwelijksreis. Daar kun je het zo duur en zo goedkoop maken als je zelf wilt.

Er zijn prachtige resorts, maar ook schattige kleine hotelletjes en vooral veel cultuur. Ik hou van kleine, charmante boetiekhotels waar je echt de sfeer van de streek kunt ervaren. Het is (nog) niet megatoeristisch, dat is ook fijn.”

Drama

„Toen ik naar Turkije ging, werd ik de eerste dag onwijs ziek door een voedselvergiftiging. Wat een leuke zonvakantie na mijn afstuderen had moeten zijn, was een week lang in 40 graden in een shitty hotel liggen.”

Verste reis

„Tokio. Ik vloog vanaf New York, dat was 19 uur vliegen. Ik ging erheen voor werk en bleef vijf dagen. Dat was te kort want de reis was zo lang en de stad zelf absoluut geweldig. Ik hou erg van sushi en elk restaurant was heerlijk. Ook de cultuur was super.”

Oeps!

„Op Ibiza ben ik een keer mijn handbagage- koffertje vergeten op de wc. Ik doe altijd mijn belangrijke spulletjes in mijn handbagage, zoals tassen en sieraden, dus de schrik was enorm toen ik er pas in Amsterdam achter kwam. Ik heb geluk gehad, want een vriendin was nog steeds op Ibiza en zij kon het koffertje ophalen. Gelukkig zat alles er nog in!”

Vakantiegadget

„Heel saai, maar een goed boek. Ik heb normaal amper tijd om een boek te lezen en het is echt een vakantiegevoel om te lezen op het strand.”

Gekste ooit

„Ik was voor werk in China, we waren uit eten en er kwam een stuk vlees op tafel dat op een hond leek... In de Chinese zakencultuur werkt het zo dat als je mee uit eten wordt genomen, de gast als eerste moet eten. Ik heb toen meteen gezegd: oh sorry, ik ben vegetarisch en greep naar de groenten! Ik was er zo van geschrokken dat ik bijna geen hap meer door mijn keel kreeg...”

Advies

„Plan niet elke minuut van de vakantie vol. Als je te veel plannen maakt, kun je de charme van een nieuw plaatsje missen. Ik ontdek vaak de fijnste plekjes bij compleet toeval.”

Favoriet adres

„In Europa: Polignano a Mare in Puglia. Dat dorpje is de perfecte combinatie van goede restaurants, stranden in de buurt, geschiedenis, lekker eten en lieve mensen.

Ik was er in juni en in die periode zijn er nog niet veel toeristen en is het al lekker warm.”

Vakantieliefde

„Toen ik 12 was in Spanje. Het stelde niets voor, maar we zijn nog jaren penvrienden geweest, best schattig.”

Overschat

„De populaire vakantielanden in juli en augustus. Ik vind het veel fijner om net iets buiten het seizoen te gaan zodat je meer van de cultuur meekrijgt en minder dat hele toeristische.”

