Premium Het beste van De Telegraaf

Raceserie met groene missie: een kijkje bij de elektrische Extreme E

Door Remco Slump Kopieer naar clipboard

Zandhappen tijdens de afsluiting van het Extreme E-seizoen in Uruguay. Ⓒ Charly Lopez / LAT Images

Met grote terreinwagens over bergen en duinen jakkeren klinkt niet milieuvriendelijk. Toch is de elektrische ’Extreme E’ een raceserie met een missie: de aandacht vestigen op natuurbescherming en duurzaamheid. Wij bezochten de laatste race van het seizoen in Uruguay.