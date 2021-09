Oproep: bent u fan van shared dining?

Lifestyle

Dagrecept: Klassieke, maar eenvoudige Waldorf-salade

U heeft vast wel eens gehoord van de Waldorf-salade. Deze wereldberoemde salade is ooit geïntroduceerd in het chique Waldorf Astoria hotel in New York. Het ging destijds, op 14 maart 1893 om precies te zijn, om een zeer eenvoudige combinatie van appel, selderij en mayonaise, geserveerd tijdens een l...