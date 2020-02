Deze vertrouwde wagens koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Ford Focus (2011 – 2018)

Een Focus stuurt met gevoel en ligt uitstekend op de weg. Het interieur is groot genoeg voor vier volwassenen, de bagageruimte net iets krapper dan bij andere twee. Ga eens kijken bij de zeer complete, donkergrijze 1.0 Ambiente (2014, 82.000 km) bij een occasionbedrijf in Breda voor €9.999.

Opel Astra (2009 – 2015)

Deze generatie Astra’s is om te zien niet heel modern meer. Wie ermee rijdt, zal echter tevreden zijn. De fijnste motor is de 1.4 Turbo. Gebruikte Astra’s zijn best gewild. Online stuiten we voor € 9.950 op een keurige, zwarte 1.4 Turbo ’Anniversary’-uitvoering (2012, 94.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Obdam.

Volkswagen Golf (vanaf 2012)

Een gewone 1.2- of 1.4-liter benzineversie is al vlot genoeg. Bovendien is een Golf lekker comfortabel, ruim genoeg voor vier volwassenen en met 380 liter inhoud is de bagageruimte de grootste van dit drietal. Bij een autobedrijf in Oud-Beijerland vinden we een donkergrijze 1.2 Trendline (2013, 115.000 km) voor € 9.999.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford Focus

Als dit type Focus stilvalt, komt dat vrijwel altijd door de elektronica aan boord. Meestal kleinigheidjes die de Wegenwacht ter plekke kan verhelpen. Zoals een losgetrilde massakabel of een combinatie van storingen die wordt veroorzaakt omdat iemand per ongeluk tegen de zekeringkast onder het dashboardkastje heeft geschopt.

Opel Astra

Bekende euvels als een kapotte krukas- of nokkenassensor en een versleten brandstofpomprelais zijn door de Wegenwacht met een noodreparatie te ondervangen. De elektrisch bediende handrem weigert weleens dienst. Een kapotte koelwatersensor veroorzaakt nodeloos paniek, want de motor líjkt alleen maar oververhit.

Volkswagen Golf

Benzineversies met 1.2- of 1.4-liter inhoud willen weleens op drie cilinders gaan lopen nadat de bougiekabels ’doorslaan’. Niet mee doorrijden, maar de Wegenwacht bellen: die lost het ter plekke voor je op. Bij zogenoemde TSI- en TFSI-motoren is het zaak om de olie regelmatig te peilen.

Ons advies

De Astra vinden we de minste van de drie. De Golf is fijn, maar naar verhouding te duur. Wij kiezen dus voor zo’n fijne Ford Focus.