Met deze kleur creëer je een ontspannen en natuurlijke sfeer in huis

Zen

Met zachte groentinten en natuurlijke materialen stimuleer je de zintuigen om zen te worden. Om goed te kunnen slapen is een matras van goede kwaliteit onmisbaar. Het Tempur® Relax Bed heeft een bovenlaag van drukverlagend materiaal dat aansluit op de contouren van het lichaam. De bekleding van het hoofdbord kun je zelf uitkiezen; zachtgrijs is tijdloos en chic in combinatie met het grafische behang van Hovia.

Goede nachtrust

Ⓒ Kayori dekbedovertrek Nyoko en interieurparfum van Morgana Slaapkamers

Het dekbedovertrek Nyoko van Kayori is gemaakt van biologisch katoen-satijn. Het voelt daardoor heerlijk zacht aan en werkt als een ‘groene oase’ in het interieur. Om het wellness-gevoel te versterken heeft Kayori een collectie interieurparfum die de zintuigen prikkelt.

Tijdloos

Ⓒ fauteuil van Corné Wonen en bijzettafel van Oblong Tray van De Tafelaar

Beleef zoveel mogelijk de natuur in huis op een luxe manier door bijvoorbeeld de ronde draaifauteuil van Corné Wonen in petrolgroen fluweel te bekleden. Door verschillende tinten groen te mixen met naturellen in bruin, grijs en zandtinten krijg je een tijdloos en gezellig interieur. De nieuwe Ethnicraft Oblong salontafel van De Tafelaar is zo’n natuurlijke sfeermaker.

Luxe

Ⓒ Olta designhoekbank Stone van Houweling Interieur

Wil jij een luxe en moderne woonkamer maar met een natuurlijke draai? Laat je dan inspireren door de zogenaamde ’green wellness trend’ die je beleeft bij van Houweling Interieur.

Stylingtip: organisch en grafisch

Ⓒ Behang Klee van Hovia en Kave Home wandspiegel met rotan plank Ebian van Goossens Wonen

Dit grafische behang in de trendkleuren van dit seizoen werkt als een kunstwerk in het interieur. Mix met accessoires van hout en gevlochten riet van Goossens Wonen voor extra gezelligheid.

Verzachten

Ⓒ Luxaflex LightLine® Rolgordijnen van Woninginrichting-aanhuis.nl en vazen Presley van Hoogenboezem

In een modern huis zijn zwarte kozijnen en witte muren vaak de basis. Verzacht de sfeer door een wand in vergrijsd groen te verven en decoreer de ramen met een op maat gemaakt rolgordijn uit de nieuwe Lightline collectie van luxaflex. De keramieken vazen Presley zijn winterse accessoires die mét maar ook zonder bloemen decoratief zijn.

Stoer met zwart

Ⓒ Tafellamp Stockholm van Bo Concept en bijzettafel Octagon van de Bommel Meubelen

Zwarte vormen in het interieur - van strak tot organisch – vallen op en maken de sfeer stoer. Door zwart en wit af te wisselen met naturellen en groenaccenten ontstaat een perfecte balans tussen een natuurlijke en moderne woonsfeer. De tafellamp Stockholm van Bo Concept en de bijzettafels Octagon van de Bommel Meubelen zijn van die zwarte sfeermakers.

Ruimteverdeler

Ⓒ Accessoires en roomdivider Cubo van Hoogenboezem

De open kast Cubo van Hoogenboezem werkt goed als ruimteverdeler in de woonkamer tussen de eettafel en de zithoek.

Persoonlijk advies

In de 55 verschillende woonwinkels van Woonmall Alexandrium kun je terecht voor interieurtips en advies. Ben je vooral op zoek naar advies voor een sfeervolle slaapkamer en wil je advies over huisparfum? Bezoek dan eens Morgana Slaapkamers.