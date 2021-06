Zelf gebakken aardappeltjes uit de oven maken: hoe doe je dat nou het beste?

Welk type aardappel?

Voor de ultiem gebakken aardappeltjes uit de oven oven kun je het beste kiezen voor vastkokende aardappelen (zoals Nicola of Charlotte). Deze soorten behouden beter hun textuur bij hitte en in vergelijking met kruimige aardappelen is de schil ook wat dunner. Mooi meegenomen als je ervoor kiest om de aardappeltjes niet te schillen.

Schillen of niet?

De ene kok houdt van aardappeltjes met schil, de ander raadt het tegenovergestelde aan. Feit is wel dat er in de schil heel wat vitaminen én smaak zitten. Het is eigenlijk zonde om die smaak verloren te laten gaan.

Laat die schil er dus lekker aan, maar was de aardappels goed en dep ze droog voordat je ermee aan de slag gaat.

En de vorm?

Geschild of niet, in beide gevallen is het lekker om de aardappeltjes in hapklare stukjes te snijden. Dat kan in wedges (langwerpige kwartjes die iets weg hebben halve maantjes) of in blokjes. Bij kleinere aardappelen kun je het beste voor blokjes gaan, langwerpige aardappelen lenen zich perfect voor wedges.

Tip: welke vorm je ook kiest, probeer de stukjes zo gelijkmatig mogelijk te snijden. Op deze manier voorkom je dat de ene aardappel eerder gaar is dan de andere.

Voorkoken of niet?

Afhankelijk van het recept zul je zien dat je de aardappeltjes in sommige recepten wél en in andere juist niet moet voorkoken. Beide methodes hebben voor- en nadelen.

Door aardappels voor te koken kom je niet voor verrassingen te staan: je aardappels zullen hoe dan ook gaar zijn wanneer ze uit de oven komen. Belangrijk is wel dat je de aardappels niet volledig gaar kookt in het water want de oven zal de aardappels immers ook nog verder garen! Het beste is het dus om de aardappeltjes in een paar minuten eerst al dente te koken.

Tip: doe een flinke snuf zout in het kookwater, dat zorgt net als bij pasta voor een betere smaak.

Laat ze ook goed afkoelen en uitstomen voordat je ze op de bakplaat schept. Het voorkoken zorgt ervoor dat de aardappels daarna nog maar relatief kort in de oven hoeven.

Reken bij voorgekookte aardappels ongeveer (afhankelijk van de hoeveelheid aardappeltjes) 15 minuten op 200 graden.

Het niet voorkoken van aardappeltjes heeft als voordeel dat vitamines beter worden bewaard.

Logischerwijs is de gaartijd bij deze methode langer. Reken voor niet voorgekookte aardappeltjes minstens 20 minuten op 200 graden, al is dit afhankelijk van je oven en de grootte van je stukjes. Test dit gaandeweg met een prikkertje.

Tip: zijn je aardappeltjes zo goed als gaar? Zet ze voor de laatste 2 minuten onder de grill, dat geeft ze een krokant jasje.

Type vetstof voor gebakken aardappeltjes

Een veilige keuze qua vetstof is neutrale olie. Hussel je aardappeltjes simpelweg door een scheut zonnebloemolie (en wat smaakmakers, daarover hieronder meer) voordat ze de oven in gaan en je zit gebakken.

Boter kan natuurlijk ook en is misschien wel het lekkerst (maar helaas iets minder gezond). Een extra troef van boter is bovendien dat het je aardappels een mooier bruin kleurtje geeft. Ook kokosolie is een stabiele vetstof die je voor aardappeltjes kunt inzetten.

Smaakmakers

Wanneer je de piepers door de vetstof husselt, voeg dan meteen een paar smaakmakers toe. Zout en peper is altijd een goed idee, maar ook rozemarijn of tijm doen het altijd goed. Ook lekker: voeg wat geplette tenen knoflook toe aan je ovenschaal.

Of ga de oosterse kant op en gebruik kurkuma, kerrie en een snuf garam massala (lekker met een yoghurtdip!).