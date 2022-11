Is de wit en leeg-trend definitief passé?

Inderdaad staan alle seinen op rood voor het opeens als kil ervaren wit. Volgens design-goeroe Athena Calderone willen we in deze beangstigende tijden een kamer ‘die aanvoelt als een warme knuffel’. Het is bruin, beige en terracotta wat de klok slaat, plus zachte, organische vormen in meubels. Ook muren met een ‘oude’ uitstraling en vintage objecten doen het goed, net zoals leer en natuurlijke elementen. Veel planten zorgen voor een natuurlijke toevoeging.

Wat wel blijft is ‘slow living’, oftewel thuiskomen in een rustige thuishaven zonder al te veel prikkels. Een licht en luchtig huis, en dat klinkt precies naar wat je moeder eigenlijk wil! Ton-sur-ton dus, de Franse naam voor het kiezen van één kleur in meerdere tinten die je overal laat terugkomen. Verder strakke vormen en de nadruk op veel licht: grote ramen en een uitgekiend lichtplan.

Aan de andere kant gaat het erom dat je moeder zich fijn voelt in haar nieuwe huis. Heeft zij al jaren doorgebracht in bruintinten dan wil ze simpelweg gewoon iets heel anders en is ze waarschijnlijk helemaal blij met fris wit. Geef haar wat woonbladen ter inspiratie en laat haar uiteindelijk lekker doen waar ze zelf zin in heeft.

