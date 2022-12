Licht in de duisternis met festivals

Amsterdam Light Festival

Het thema van de 11e editie van het Amsterdam Light Festival is dit jaar Imagine Beyond. Diverse sculpturen en objecten langs de grachten en in de stad moeten de wereld van de verbeelding weerspiegelen. Naast de bekende rondvaarten kan je ook een fietstour of een wandelroute volgen. Een lokale gids leidt je langs de hoogtepunten van het festival.

1 december 2022 t/m januari 2023, Amsterdam

amsterdamlightfestival.com/nl

Rotterdam Night walk

De Rotterdam Night walk beleeft dit jaar vanaf 27 december haar tweede editie. Tijdens deze wandeltocht door de Rotterdamse binnenstad kan je 6 of 12 kilometer lang genieten van de meest mooie kerstverlichting terwijl je een parcours aflegt langs de bijzondere locaties van de havenstad die in kleurrijke schijnwerpers worden gezet, compleet met betoverende klanken.

Vanaf 27 december, Rotterdam

rotterdamnightwalk.nl

Scheveningen Light Walk

Scheveningen organiseert dit jaar op 10 december de vierde editie van de Scheveningen Light Walk. Vuuracts en spannende lichtshows vullen de pier, het strand, de duinen en de bekende Scheveningse wijken. De route leidt ook dwars door Madurodam en Sea Life om vervolgens weer te eindigen op de pier. De routes tellen 7, 12 of 18 kilometer.

Vanaf 10 december, Scheveningen

scheveningenlightwalk.nl

Lichtbeeldenroute Zwolle

Niet alleen de straten, bruggen, wegen en daken van de Zwolse binnenstad zijn tijdens de Lichtbeeldenroute versierd, ook zijn er bijzondere lichtbeelden opgesteld. Eyecatchers van een waanzinnig lichtgevend rendier tot de kerstman zijn arrenslee. De route telt minstens 15 verschillende lichtbeelden, allemaal te bewonderen vanaf 7 december t/m 8 januari. Een app leid je langs de route, speciaal ingesproken audio neemt je mee in de unieke verhalen van de Hanzestad.

7 december 2022 t/m 8 januari 2023, Zwolle

lichtbeeldenroute.nl

Gouda bij kaarslicht

Light- art kan ook op een ouderwetse manier: De binnenstad van Gouda wordt vanaf 16 december omgetoverd tot een sprookjeswereld vol met brandende kaarsen. Met zijn 67e editie is Gouda bij kaarslicht een van de oudste lichtfeesten van Nederland. 1500 kaarsen branden er achter de ramen van het historisch stadhuis. De elektrische lichten zijn uit en ook de binnenstad vult zich met romantisch kaarslicht. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten: wandelingen, concerten, optredens en voorstellingen. Halverwege de avond wordt de grote kerstboom ontstoken na een speech van de burgemeester.

16 december, Gouda

goudabijkaarslicht.nl