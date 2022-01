Lijstje: de 10 hipste wijken van Europa

Time to momo, een platform waar je terecht kunt voor inspiratie voor een leuke stedentrip, zocht uit welke wijken in Europa momenteel de hipste zijn. Nederlandse en Vlaamse stedentrippers konden hun favoriete bestemming kiezen uit een shortlist van 20 wijken, samengesteld door Time to momo en haar lokale auteurs.

Psiri

De wijk Psiri in Athene kwam met 11% van de stemmen als winnaar uit de bus. Deze wijk is dé place to be voor streetart-liefhebbers, fans van terrasjes en vintage lovers. Psiri is bovendien geliefd vanwege de fijne sfeer, de mix tussen oud en nieuw en de creativiteit die overal terug te vinden is.

De wijk heeft de laatste jaren een flinke metamorfose ondergaan, zo weet Marleen Veldhorst, die sinds 2017 in Athene woont. „Van industrie- en arbeiderswijk is het de de hipste hotspot van Athene geworden. Je vindt er winkeltjes met handgemaakte spullen, vintageshops, kunstenaars en werkplaatsen van traditionele ambachtslieden als de koperslager en de stoelenmatter. Verder stikt de wijk van de koffietentjes, cafés en restaurants.”

De top 10 van hipste Europese wijken volgens Time to momo:

1. Psiri (Athene)

2. L’Eixample (Valencia)

Voor gezelligheid, goed shoppen en vele bars en restaurants moet je hier zijn. L’Eixample bestaat uit drie grote buurten: Colón, Canovas en Ruzafa. Colón is waar je de hele dag door kunt shoppen. Hier wisselen grote ketens en kleine boetiekjes elkaar af.

3. Cais do Sodré (Lissabon)

Als liefhebber van goed eten zit je hier helemaal op je plek. De buurt Cais do Sodré is sterk in opkomst, mede dankzij de Mercado da Ribeira: de grootste overdekte markt van Lissabon. Ook is het er ’s avonds erg gezellig, dankzij de vele leuke restaurants, cafés en dansgelegenheden.

4. Shoreditch (Londen)

Ⓒ 123rf

Hip, bruisend en alternatief: je vindt het in Shoreditch. Dit was ooit een arbeiderswijk, maar sinds de komst van de creatieve scene eind jaren 80 is de buurt omgetoverd tot een van de hipste wijken van de stad met een ’arty vibe’.

5. Neukölln (Berlijn)

Neukölln is de wijk voor iedereen die zoekt naar een bruisend stadsdeel met een rauw randje. De wijk is op dit moment misschien wel de meest diverse van de stad.

6. Nørrebro (Kopenhagen)

In deze levendige wijk zit je goed als je houdt van een creatieve, hippe sfeer en een waslijst aan leuke hotspots. Nørrebro is oorspronkelijk een arbeiderswijk, maar is in de laatste paar decennia is het uitgegroeid tot een van de hipste buurten van de stad met veel creatieve hotspots, galeries, designwinkels, restaurants en talloze cafés voor een bruisend uitgaansleven.

Bekijk ook: Dit is de hipste buurt ter wereld

7. Encarnacíon & Regina (Sevilla)

Encarnación & Regina was jarenlang een verwaarloosde wijk geweest waar voornamelijk locals kwamen, maar daar kwam in 2004 een eind aan toen de gemeente besloot de Plaza de la Encarnación nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde in de bouw van het avant-gardistische Metropol Parasol. Sindsdien is de wijk getransformeerd in een hotspot voor bohemien en multicultureel Sevilla, met tal van originele retro-boetiekjes.

8. Katendrecht (Rotterdam)

Wat ooit de rosse buurt van de havens was, is nu een volkswijk met een stoere, industriële look. Die sfeer komt onder andere terug in de Fenix Food Factory, een hippe overdekte streekmarkt. Middelpunt van de wijk is het Deliplein, waar een paar van de gezelligste cafés en restaurants in Rotterdam te vinden zijn. Een aanrader om naartoe te gaan als de restaurants weer open zijn!

Bekijk ook: Rotterdam bruist van de creativiteit

9. Lavapiés (Madrid)

Deze volkswijk was vroeger de Joodse buurt van Madrid en bloeide eigenlijk pas weer op in de jaren 80, toen de leegstand krakers en jongeren aantrok. Tegenwoordig is het de multiculturele wijk bij uitstek. Regelmatig openen er weer nieuwe winkels, bars en restaurantjes en op verschillende plaatsen kun je van muziek, theater of dans genieten.

10. ’t Eilandje (Antwerpen)

‘t Eilandje is de wijk als je zoekt naar de beste combinatie van Antwerpen en het ultieme vakantiegevoel. De eens zo verlaten havenbuurt is sinds de opening van Willemdok in 2000 uitgegroeid tot een geliefd stadsdeel. Je vindt in deze levendige wijk nieuwe musea, chique lofts, terrasjes aan het water en veel goede restaurants.