Op zoek naar de liefde via een app: zo herken je een oplichter

Lijkt een datingprofiel te mooi om waar te zijn? Grote kans dat zo’n profiel ook écht niet waar is, waarschuwen wetenschappers. Zij zijn gedoken in het fenomeen dating-oplichters en stellen dat je een crimineel kunt herkennen aan een aantal zaken.

Een van die onderzoekers is Lynsay A. Shepherd, docent cyberbeveiliging aan de Abertay University. Samen met collega’s Alexander Bilz en professor Graham Johnson is zij gedoken in honderden meldingen van zogenaamde cybercrime-incidenten. In een rapport dat onlangs is verschenen bij Tech Xplore stellen de experts dat criminelen bepaalde methodes hebben om een ander in de val te lokken.

Criminelen doen zich allereerst op zo’n app voor als hopeloze romantici. Bovendien zijn al heel snel extreem nieuwsgierig en complimenteus. In veel gevallen komen ze ook al vrij rap met koosnaampjes waarmee ze hun slachtoffers als het ware emotioneel manipuleren.

Kenmerken

Shepherd en haar team ontdekten daarnaast dat oplichters typische profielkenmerken verzinnen. Ze zijn zogenaamd vaak erg gelovig of hebben in het verleden veel verdriet gekend, zoals het overlijden van een grote liefde.

Het zijn vaak goed opgeleide vrouwen tussen de 34 en 54 jaar oud die erin trappen, zeggen de onderzoekers. Ook personen die niet goed zijn met computers of apps en mensen die op zoek zijn naar een liefde in het buitenland, zouden een grotere kans maken om opgelicht te worden.

Werkwijze

Door zich via de datingapp bijzonder charmant voor te doen, zorgen ze criminelen ervoor dat slachtoffers verliefd worden en haast verslaafd raken aan hun aandacht. Zodra er een virtuele relatie is ontstaan, vragen de criminelen hun slachtoffers om geld.

Shepherd vindt het belangrijk dat datingapps en de politie nauw samenwerken om datingoplichting op te sporen en te voorkomen. Ook pleit ze voor meer onderzoek. „Oplichters bedenken voortdurend nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen hoe zij te werk gaan.”

